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价格亲民诚意足 富士X-T100即将发布

价格亲民诚意足 富士X-T100即将发布
2018年05月15日 06:48 中关村在线
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　　据FujiRumors网站消息称，富士将在本月24日召开一场新品发布会，届时将会为我们带来全新的微单机型——X-T100。据悉新机在外观上与现有的X-T20很相似，并且也将提供2400万像素级别的APS-C画幅传感器，但是价格相比X-T20将会更加亲民。

图为富士X-T20图为富士X-T20

　　富士目前的APS-C微单机型从造型上分为两类，一种是类旁轴的取景模式，例如X-Pro 2、X-E3、X-A5等机型，另一种则是类单反的取景模式，像X-T2、X-T20、X-H1等等。现有的X-T系列虽然推出了相对亲民的X-T20，不过整体价格上比起自家旁轴系列而言还是要高出一些，因此富士的X-T100将会是一款全新的入门定位产品，具体售价及性能参数都值得期待。

图为富士X-T20图为富士X-T20

　　编辑短评：富士X-T100很可能将在本月下旬发布，对于喜欢富士微单的用户而言，这款机型很可能是个门槛更低的选择。说实话之前X-T20发布的时候其实已经带来了足够多的惊喜，无论是售价、外观还是4K视频的保留，富士在产品定位上已经很有诚意，此次谍报中的X-T100若能如约而至，那么入门微单市场将再添一员虎将。

富士微单传感器
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