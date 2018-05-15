不容乐观 奥林巴斯公布最新季度财报数据

近日，奥林巴斯也公布了其最新财报数据，在最新的一个完整财年中，奥林巴斯的相机部门也难逃利润降低的命运。 在2018年一季度，奥林巴斯的相机部门利润降低了5亿日元，显然，相机行业整体的萎缩下，奥林巴斯也还没有找到更好的盈利方式。

奥林巴斯公布新财报数据

从具体数据来看，奥林巴斯的全部产品类别都存在着年增长率的下降。而奥林巴斯官方解释为无反相机整体表现持平，而紧凑型卡片DC机型则有着明显的下降。

此外，奥林巴斯此次相机部门利润的下降，很大程度上的原因源自此次相机工厂从中国深圳向越南的转移。工厂的迁移产生了大量费用支出，而导致了利润的下降。

奥林巴斯现阶段缺少更具代表性的机型

编辑短评：奥林巴斯作为在日本市场最重要的无反相机生产商，在全球市场上的表现显然不如在日本本土市场那么强势。而相机行业整体的规模降低，也对奥林巴斯产生了影响。而传统卡片相机市场的颓势显然也影响到了奥林巴斯。奥林巴斯近年来最大的问题还是其相机产品线鲜有真正具有代表性和吸引力的机型。而今年至今奥巴也没有推出过新机，期待传说中的新款机型能让人看到一些奥巴的改变与惊喜吧。