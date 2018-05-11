土豪金 Lomography推出限量款64mm F2.9

Lomography推出旗下复刻镜头Achromat 64mm F2.9的金色限量版，新镜头拥有金色的外观涂装，因此从外观上更加吸引人。新镜头售价500美元（折合人民币约3183元），比普通版的黑色和白色版贵100美元。

金色限量款Achromat 64mm F2.9

金色限量款Achromat 64mm F2.9

镜头焦距：64mm

镜头结构：1组2片

光圈范围：f/2.9 - f/16

最近对焦距离：0.5m

支持卡口：佳能EF

金色限量款Achromat 64mm F2.9

金色限量款Achromat 64mm F2.9对比普通版

编辑短评：Lomography的Achromat 64mm F2.9镜头金色限量款，这款名为Achromat 64mm F2.9的镜头是2016年开始在众筹网站kickstarter上出现的一款产品。镜头采用的是非常古老的银板照相法时代的老镜头的光学结构设计，而后经过数码化来完成适配现代相机机身。就画质而言，这种复刻镜头是远不及现代设计的同焦段产品的。但如果你觉得它外观足够好看，成像风格足够独特，还是可以一试的。