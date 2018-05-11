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索尼用户新选择 美科发布50mm F1.7镜头

索尼用户新选择 美科发布50mm F1.7镜头
2018年05月11日 06:49 中关村在线
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　　国产厂商美科在2018年5月9日推出了一款全新的镜头产品——50mm F1.7。这款镜头适用于索尼E卡口全幅机身，其像场可覆盖全画幅传感器，镜身为全金属材质，并且具备防尘防滴溅能力。我们先来看看这支镜头的主要规格——

美科50mm F1.7镜头美科50mm F1.7镜头

　　美科50mm F1.7镜头主要参数：

　　镜片结构：5组6片，采用纳米工艺多层镀膜

　　光圈范围：F1.7 - F22

　　最近对焦距离：0.5m

　　滤镜规格：52mm

　　镜身尺寸：61 x 54.5 mm

　　镜头重量：310g

美科50mm F1.7镜头美科50mm F1.7镜头

　　从规格来看这是一款中规中矩的FE卡口标头，不过全金属的密封镜身设计还是很值得肯定的。另外这款镜头的价格非常实惠，海外售价129.99美元（约827元人民币），目前已经上市开售，感兴趣的朋友不妨了解一下。

美科50mm F1.7镜头美科50mm F1.7镜头
美科50mm F1.7镜头美科50mm F1.7镜头

　　编辑短评：作为来自香港的品牌，美科从各类摄影配件起家，早先产品包括相机手柄、闪光灯、转接环等等，近几年美科开始进军镜头市场，发布了一系列手动对焦镜头，并且在各大影像展会上也频频露面，是国内摄影器材市场上比较有代表性的一家厂商。美科此次发布的50mm F1.7镜头无论从规格还是在镜身设计上都有着不错的表现，索尼用户可以考虑入手一个来玩玩。

配件美科镜头
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