相机猜想 谁会成为下一个全幅微单厂商？

2018年是微单相机十周年，也是微单相机和单反相机之间竞争更为激烈的一年。在这个时间节点，关于下一台全画幅微单的猜想越来越多，而且坊间对于佳能和尼康谁先推出下一台全画幅无反的讨论也越来越激烈。这里我们就根据目前的信息，来看一下两家推出全画幅微单相机的可能性，已经对应的优势和劣势是什么。

先说佳能，佳能在近期的消息不少，根据目前谍报，佳能应该有一台接近于5D4规格的微单相机，和一台入门级别的全画幅微单相机。佳能的优势，在于有成熟的全像素双核对焦技术，单反到微单目前看结构上的改变不是问题，但是对焦上是大问题，佳能这套系统基本能实现微单的快速对焦。唯一问题是全像素双核缺少动态捕捉能力，因此高端机型应该还是会采用混合对焦。

佳能的传闻近期才有，但是根据消息可能会在夏季发布第一款全幅微单

对于尼康，谍报比佳能更多，已经有多款传闻中的“Z卡口”的无反镜头专利曝光，而且尼康也曝光了用于微单的“尼康版全像素双核对焦”。尼康为微单相机的准备已经很久了，目前消息看基本处于发布的最后阶段。尼康的优势在于，尼康不像佳能还有所顾忌，2017年尼康重整产线之后，尼康现在不用纠结于微单研发对于传统产线的影响，反正尼康除了几台单反相机现在也没别的产品，所以可以把很大的精力投入到微单产线研发中。不过尼康在微单系统对焦、Wi-Fi稳定性、电子取景器等技术上，要比佳能劣势。

尼康则表示，明年春季前全新微单相机则会上市

其实两家从公司层面，对于微单的态度不太一样。佳能比较谨慎，对于这个问题的回答一直比较阴晦；尼康则很直言，表示为全新微单相机准备很久了，新机器将在明年春季前上市。

目前来看，不管是谁，2018年下半年到2019年初都会是发布全新微单的重要节点。这期间有Photokina展会和CP+展会，不论是行业推广还是市场推广，都是合适的时机。不出意外两家都会在这个时间内推出自己的全画幅微单相机，现在唯一的问题就是谁先谁后。

目前看，虽然感觉上尼康比佳能准备充分，但是目前消息指出佳能或许会在6-8月份就发布第一款专业全画幅微单，而尼康则要等到9月之后。9月26日是Phokokina展会开幕，在这之前我们肯定会看到至少一款全新的微单相机到来。

等到佳能和尼康都出了全画幅无反，单反就开始步入倒计时了

最后，对于相机行业来说，如果佳能和尼康都走上了全画幅无反的道路，那么单反相机就真的进入了倒数时间。