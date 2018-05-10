触控选取白平衡 哈苏发布X1D与H6D新固件

哈苏正式发布X1D系列与H6D系列相机的新版固件ver1.12，新固件下最重要的改进，是哈苏的X1D和H6D系列相机将拥有全新的白平衡选取工具。在拍摄时，可以直接在屏幕上触控通过吸管工具来控制白平衡。对于很多商业拍摄用户而言，可以说是个很实用的新功能。以下是新固件的具体内容：

哈苏X1D和H6D新固件支持吸管白平衡拾取

X1D与H6D共有新固件功能：

白平衡工具

语音提示

图像联机导入

重置所有设置

关机语音提示

优化备用模式下存储卡缺失的反馈提示

快速放大：在X1D-50c中，长按 AF-D / AE-L 按钮可将图像放大至 100% 或退回至全屏模式。在H6D系列相机中，长按 True Focus 按钮可将图像放大至 100% 或退回至全屏模式。

X1D新固件优化功能：

间隔计时器：根据预设的间隔时间，自动拍摄照片。

自动包围曝光：以不同的曝光值，自动拍摄预设数量的照片。

快门速度限制：新增在 Auto ISO 及 P 模式下设置快门速度限制。

裁切模式下的自定义按钮：将裁切模式切换更换为上一个裁切模式及下一个裁切模式。

放大图像时，将自动就图像对焦点区域进行放大查阅。

使用电子取景器浏览图像时，可将相机后部显示屏用作触控面板，切换图像或移动图像上的放大区域。

电子取景器中的实时取景：当相机后部显示屏处于浏览模式时，使用电子取景器可立即将相机切入实时取景模式。

视频回放时，支持使用相机扬声器同步回放音频。

XH 镜头转接件支持自动对焦：使用 XH 镜头转接件的所有 HC / HCD 系列镜头（除 HC 120mm 微距镜头外），现全线支持自动对焦。

X1D在转接哈苏HC/HCD镜头时也能支持自动对焦了

* 请注意，实现该功能需对镜头进行固件升级，仅支持固件版本为 18.0.0 及以上的 HC / HCD 镜头升级。较早版本的镜头由于硬件版本原因，无法进行此次升级，仅能支持手动对焦。

H6D系列：1.21.0版本固件，新增并优化了：

自定义配置：支持7 种用户自定义相机配置，可存储设置或恢复设置。

HDMI 图像移动：当连接至 HDMI 显示屏时，可将数码后背显示屏用作触控面板，移动图像或放大图像查看细节。

编辑短评：哈苏可以说是中画幅相机中，固件更新最为勤奋的一家。而H6D和X1D的新固件的确为拍摄带来了更高效率。新的白平衡拾取工具可以在拍摄时保证更好的白平衡准确性，从而降低后期的处理工作难度，这对于专业用户而言，的确是个非常实用的新功能。