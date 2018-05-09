奥林巴斯关闭深圳工厂 相机转移至越南生产

近期奥林巴斯宣布关闭在深圳的相机制造工厂。5月7日下午3：10，深圳奥林巴斯最高负责人小松享，通过广播向全体员工正式宣布：深圳工厂于5月7日起停产停工。

奥林巴斯关闭深圳工厂

目前奥林巴斯深圳工厂有1400名工人，主要业务有三块，分别是相机、车载和显微镜。根据目前消息来看，相机业务将会转移至越南；显微镜业务，也是奥林巴斯重要的支柱产业，高端的迁回日本，车载业务尚不确定，而其余业务转至奥林巴斯（广州）工业有限公司。

奥林巴斯关闭中国深圳工厂

在今年尼康突然宣布关闭苏州工厂，引起了一阵轩然大波，这次奥林巴斯关闭深圳工厂，必然又会一阵骚动。诸如奥林巴斯衰落、日系相机衰落的新闻层出不穷。其实如今相机市场的行业利润逐步降低，相机制造必然也向着更低制造成本方向发展，国内的劳动力成本如今并不低，因此很多相机厂商都将厂址转移到了东南亚国家，以获得更低的制造成本。所以对于奥林巴斯来说，这一次关闭中国工厂虽然虽然非常突然，但是也不是意料之外的事情。

作为影像媒体，工厂关停后其他方面的事情这里不方便讨论。不过对于奥林巴斯来说，虽然在中国地区的销量并不算太亮眼，但是在日本仍然有着巨大的相机市场，奥林巴斯也是日本销量第一名的微单相机，具有非常大的市场占有量，关闭工厂并不代表着奥林巴斯进入了衰落期。这次通过工厂整合，对于奥林巴斯相机来说或许是一次新的转变，我们也希望奥林巴斯在未来能带来更多优秀的产品吧。