售价1万5？适马105mm F1.4镜头价格泄露

据Sony Alpha Rumors网站的最新谍报消息，最近一家来自立陶宛的电商网站不小心泄露了适马两款新镜头的售价信息，据悉适马全新的105mm F1.4镜头预计售价为1999欧元（约15168元人民币），而70mm F2.8微距镜头预计售价999欧元（约7580元人民币）。

图为适马105mm f/1.4 DG HSM Art镜头

适马在今年二月刚刚推出了全新的105mm f/1.4 DG HSM Art镜头。这款新镜头采用12组17片（包含3片FLD镜片、2片SLD镜片、1片非球面镜片），用料可以说非常的足，而堆料的后果自然就是体积难以控制，镜头尺寸115.9 × 131.5 毫米，重达1645克，手持基本是没戏了。欧元售价折合人民币高达一万五以上，这也让人非常期待这款镜头究竟会带来怎样的素质表现。

图为尼康AF-S 尼克尔 105mm f/1.4E ED镜头

编辑短评：早先时期主打亲民路线的适马镜头，如今的价格也是一路走高，不过对于适马现有的产品线而言，Art系列本身就是主打高端、专业的定位，105mm F1.4的规格再加上汤多料足的配置，卖出高价其实也很正常。需要说明的是，影像类产品的欧元价格换算之后往往会比实际国内售价高一些，笔者猜测适马105mm F1.4的国内售价应该在一万三左右，作为参考，尼康原厂105mm F1.4的官方价格为13299元，适马新镜在价位上还是较有吸引力的。