索尼A7SIII将采用全新电影级色彩技术

来自Sony Alpha Rumors谍报网站的最新消息，索尼方面在今年NAB展会上已经确认A7SIII微单将使用全新色彩技术，据悉新的色彩技术与索尼现有的顶级电影摄像机CineAlta Venice相同，可以说非常有吸引力。A7SIII的具体发布时间依旧严格保密，很可能就在本月的索尼发布会上与我们见面。

图为索尼现款A7SII

这里需要提一下索尼CineAlta Venice电影摄像机。这款摄像怪兽发布于2017年9月，作为索尼首款采用全画幅传感器的电影摄像机，其定位专业电影拍摄及高端市场，配备了36 x 24mm全画幅传感器，支持6K视频录制（视频分辨率可达6144 x 3160），并且具备高达15档的动态范围。当然价格也很感人，CineAlta Venice售价在35，000至40，000美元（约合220，000至260，000元人民币），普通用户基本与之无缘了。不过A7SIII的价格想必不会如此遥不可及，各位视频爱好者还是可以关注一下。

图为索尼CineAlta Venice

编辑短评：索尼A7SIII很可能将在本月发布，对于各位索尼粉丝以及视频玩家而言这款相机无疑是非常值得期待的。尽管发布在即，新机的保密工作倒是很出色，目前我们还没有得到任何关于新机型的明确参数，不过有一点可以肯定：A7SIII必将会是一款重量级的视频微单，无论在机身设计还是硬指标上，索尼的这款视频新旗舰定会为我们带来惊喜。