iMac电脑20周年：从一款电脑开始的辉煌时代

1998年的iMac

今天是已故的CEO史蒂夫-乔布斯（Steve Jobs）在苹果公司传奇历史上的一个重要时刻，也是iMac电脑20岁生日。现任CEO蒂姆-库克（Tim Cook）通过推特上纪念这一事件：

“20年前的今天，史蒂夫世界介绍了iMac。它让苹果走上了一条新的道路，永远改变了人们看待电脑的方式。”

公认的漂亮设计

“这是iMac”，1998年的弗林特中心（Flint Center），乔布斯在重回苹果后登上舞台向人们介绍这款产品。他12年前被赶出公司后，此时是他回归苹果8个月之后。

iMac与当时的其他台式电脑没有任何相似之处。这不是那种典型的灰黄色方匣子电脑，苹果采用了显示器与主机合一的设计，有弯曲的，半透明的塑料机身，发布当时只有蓝色，后来推出了更多颜色，绚丽多彩。

乔布斯用他习惯的方式介绍说：

这是iMac。整个机器是半透明的。你可以看到它内部。很酷。前面有立体声扬声器。这里有红外线接口。中间是CD-ROM驱动器。机身上还有双立体声耳机插孔。以及地球上最酷的鼠标。所有的借口都在一个漂亮的挡板后面——网口，USB接口。机器后面还有个非常棒的把手。 顺便说一下，这个东西的背面看起来比其他同类的前面还棒。

苹果的转折点

那是乔布斯和苹果历史上最好的年代，失意的设计师艾维（Jonathan Ive）遇到了乔布斯，开始了他对电子产品个性的塑造。

iMac是为了让人们每天都能上网而设计——当时的iMac的“i”意为互联网（internet），创意总监肯-西格尔（Ken Segall）说，他为电脑设计了这个名字。根据苹果说法，它还代表个人（individual）、指导（ instruct）、信息（ inform）和激励（inspire）。

iMac的意义并不仅是漂亮的机身，它是苹果公司的转折点。

iMac后来有个更多颜色机身

在上世纪90年代中期，苹果失去了方向。公司有数亿美元的债务，产品阵容臃肿，有各种各样的麦金塔系列电脑，似乎缺乏一个清晰的计划。

直到乔布斯介入。

这之后是我们都很熟悉的故事，乔布斯对苹果产品线大刀阔斧的进行了精简，iMac是消费产品的代表。

当时的苹果公司宣传说，卖1299美元的iMac是代表未来的电脑（回顾下iPhone X，这种宣传说法是不是眼熟？）——“今天，我们把浪漫和创新带回了这个行业。iMac让大家想起苹果的精神。”

苹果公司在电脑方面的不走寻常路经常伴随争议，几年的12寸MacBook只有一个USB-C是我们熟知的情况，但其实，20年前的iMac也是如此，它开创了许多行业第一，比如USB口、FireWire火线接口和安静的无风扇设计。如今的00后可能已经不知道软盘驱动器是个什么东西，但那时候，苹果取消了这个硬件，还曾引发用户吐槽。

改变世界的电脑

iMac上演了单骑救主的奇迹，让几个月前还在破产边缘的苹果扭亏为盈。在上市后前六周卖了27.8万台。到了1998年10月，苹果公布第四季度的收入为1.06亿美元，这是自1995年以来的首次盈利。

产品名字前加个“i”的方式也保留了下来，后来，2001有了改变世界的iPod音乐方播放器，2007年的iPhone，2010年的iPad，苹果在电脑、mp3、手机、平板等每个领域都改变了一次世界，这才让它成为了如今世界最有价值的公司。

iMac产品演进图

自那以后的二十年里，iMac经历了几次修订，不断改进金属，最重要是在2002年，iMac彻底重新设计，一个扁扁的液晶显示器通过金属臂跟白色半圆形底座连接，它奠定了现在iMac的设计结构。并随着科技不断演变，显像管显示器变成了液晶，液晶变成了更薄的液晶，之后又变的更大、加上了4K或5K分辨率——这就是刚刚过去的20年，一款电脑，串起消费电子产品的辉煌时代。（晓光）