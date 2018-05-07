P&E2018 我们看到这些国产镜头品牌在崛起

在P&E2018现场，我们看到了众多国产品牌在P&E大放光彩，其中国产镜头非常值得一提。在这篇文章，我们来简单盘点一下P&E现场出现的国产镜头，又有哪些品牌是第一次出现在大众视野中。

·2018国产镜头新品更加丰富

在P&E现场，我们看到的一家新镜头品牌就是极睿镜头。这家品牌最早是光机与工业镜头起家，我们知道工业镜头，特别是高精度3D打印用的镜头，有着非常严苛的要求，对于各方面的性能要求都非常高，所以极睿镜头在镜头研发上有着不俗的实力，是一个以技术起家的镜头品牌。

极睿镜头是以工业镜头为技术而研发的

在P&E2018现场，极睿带来了三款镜头，分别是35mm f/1.4、85mm f/1.2和100mm f/2.8微距镜头。这三枚镜头在这里是刚刚推出，目前还没有投放到市场。我们在P&E现场也对三枚镜头进行了简单的体验，极睿镜头的用料和直观成像体验还是非常不错的，我们期待极睿能够真正走向市场，推出更多让我们满意的新产品。

极睿这一次带来了三枚新品，分别是35mm f/1.4、85mm f/1.4和100mm f/2.8微距

可以说P&E上极睿是一个新来到的品牌。在P&E现场我们还看到了另外一些国产品牌的到来，例如嘉蕊镜头。嘉蕊镜头在2014年开始推出镜头，之前推出的一些产品多是长焦折返镜头、鱼眼镜头等等，今年也带了一些更加实用的镜头焦段，而且多索尼FE卡口的全画幅镜头。

嘉蕊带来很多新镜头

另外一个品牌是Kamlan。从品牌看，这个品牌宣称是由中、台、德三方共同建立的品牌，在P&E上带来了很多新镜头产品。这些镜头主要是全画幅单反镜头，镜头思路是大光圈定焦镜头的方式，例如85mm f/1.4、55mm f/1.2、12mm f/2.8等等Kamlan镜头从开始的思路来看，走的是高端单反镜头路线，并没有选择小光圈，而是多采用大光圈，说明这个品牌有着不错的研发和生产实力。

Kamlan镜头设计风格类似于尼康70年代风格

从P&E2018来看，国产镜头品牌正在逐渐增多，而且很多品牌开始推出更加高端的型号，国产镜头不再是几百元的玩具镜头，而是真正走向高端化。

·两强争霸 中一光学vs老蛙

对于P&E上来说，关注度最高的两个国产品牌依然是中一光学和长庚光学的老蛙镜头。中一光学作为国产的镜头的代表品牌，有着不错的镜头研发实力，在2018年也推出了一些新的产品，例如佳能卡口的50mm f/0.95，还有中画幅使用的65mm f/1.4镜头，这枚镜头非常具有技术含量。

如今的中一光学展台一年比着一年大

对于中一光学来说，是国内最早一批的镜头厂商，最早推出的是一些几百元的手动定焦镜头。随着研发的进步，中一光学推出了众多高素质的定焦镜头，包括APS-C画幅的35mm f/0.95，全画幅50mm f/0.95和85mm f/1.2等等。而且有着诸如135mm f/1.4这一类的光学怪兽，可以说中一光学在不断展示着自身的实力，也在推动着国产镜头向前发展。

中一光学中画幅65mm f/1.4是展示实力的一款镜头

这一次，老蛙带来了四枚新镜头。老蛙这一次推出的镜头不再是特殊微距镜头，而都是实用镜头，其中一枚是富士中画幅使用的17mm f/4广角镜头，其余三枚包括M43画幅的4mm鱼眼镜头、索尼FE卡口的10-18mm f/4.5-5.6超广角镜头和一枚100mm f/2.8手动微距镜头。

老蛙也推出了中画幅广角镜头17mm f/4

可以在P&E2018现场，中一和老蛙都推出了自家的中画幅镜头。对于国内用户来说，随着富士GFX、哈苏X1D等入门中画幅的推广，中画幅用户的数量可以说越来越多，镜头厂商也跟着推出了中画幅镜头。中画幅镜头的研发需要更强大的技术实力，我们也期待国产镜头品牌能推出更多新产品。

·从永诺到美科 自动镜头正在兴起

最后我们来看一下国产自动镜头品牌，首先来说一下永诺。永诺在推出50mm f/1.8之后推出了多枚自动对焦的全画幅单反镜头。在年初推出了14mm f/2.8自动对焦镜头，售价接近3000元，标志着永诺开始向高端自动对焦镜头领域进发。

永诺镜头群正在成型

在P&E2018的现场，永诺带来了三款新镜头，分别是全新的50mm f/1.8（第二代）、60mm f/2.8微距镜头以及50mm f/1.4自动对焦镜头。永诺表示，在今年将会迎来永诺镜头的大爆发，而且在未来还将推出变焦自动对焦镜头，永诺的镜头群即将成型。

永诺还推出了一款使用自家镜头的镜头相机

P&E上另一个国产自动镜头品牌来自于美科，美科和永诺一样，都是以闪光灯为起步，因此算是相同的研发思路。美科在之前推出过几款手动镜头，这一次带来了85mm f/1.8自动对焦镜头，也是一枚入门的千元级自动对焦镜头。

美科85mm f/1.8自动镜头

可以说，从永诺到美科，两家品牌的发展方向非常相似，都是从闪光灯等电子配件起家，转而进军镜头厂商。从配件起家，意味着这两家具有更好的电子原件设计水平和制作工艺，这也是例如中一等以光学设计起家的品牌不具备的。

不过从国产自动镜头和手动镜头的分布来看，现阶段国产镜头的技术分布很不均衡。具有强光学研发实力的厂商往往不具备实现自动对焦的实力，自动镜头厂商还缺少一些高规格的亮眼产品。如果国内的品牌能够在技术上有所合作和整合，或许中国的镜头发展将会迈向新的高度。