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P&E2018 我们看到这些国产镜头品牌在崛起

P&E2018 我们看到这些国产镜头品牌在崛起
2018年05月07日 06:21 中关村在线
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　　在P&E2018现场，我们看到了众多国产品牌在P&E大放光彩，其中国产镜头非常值得一提。在这篇文章，我们来简单盘点一下P&E现场出现的国产镜头，又有哪些品牌是第一次出现在大众视野中。

　　·2018国产镜头新品更加丰富

　　在P&E现场，我们看到的一家新镜头品牌就是极睿镜头。这家品牌最早是光机与工业镜头起家，我们知道工业镜头，特别是高精度3D打印用的镜头，有着非常严苛的要求，对于各方面的性能要求都非常高，所以极睿镜头在镜头研发上有着不俗的实力，是一个以技术起家的镜头品牌。

极睿镜头是以工业镜头为技术而研发的极睿镜头是以工业镜头为技术而研发的

　　在P&E2018现场，极睿带来了三款镜头，分别是35mm f/1.4、85mm f/1.2和100mm f/2.8微距镜头。这三枚镜头在这里是刚刚推出，目前还没有投放到市场。我们在P&E现场也对三枚镜头进行了简单的体验，极睿镜头的用料和直观成像体验还是非常不错的，我们期待极睿能够真正走向市场，推出更多让我们满意的新产品。

极睿这一次带来了三枚新品，分别是35mm f/1.4、85mm f/1.4和100mm f/2.8微距极睿这一次带来了三枚新品，分别是35mm f/1.4、85mm f/1.4和100mm f/2.8微距

　　可以说P&E上极睿是一个新来到的品牌。在P&E现场我们还看到了另外一些国产品牌的到来，例如嘉蕊镜头。嘉蕊镜头在2014年开始推出镜头，之前推出的一些产品多是长焦折返镜头、鱼眼镜头等等，今年也带了一些更加实用的镜头焦段，而且多索尼FE卡口的全画幅镜头。

嘉蕊带来很多新镜头嘉蕊带来很多新镜头

　　另外一个品牌是Kamlan。从品牌看，这个品牌宣称是由中、台、德三方共同建立的品牌，在P&E上带来了很多新镜头产品。这些镜头主要是全画幅单反镜头，镜头思路是大光圈定焦镜头的方式，例如85mm f/1.4、55mm f/1.2、12mm f/2.8等等Kamlan镜头从开始的思路来看，走的是高端单反镜头路线，并没有选择小光圈，而是多采用大光圈，说明这个品牌有着不错的研发和生产实力。

Kamlan镜头设计风格类似于尼康70年代风格Kamlan镜头设计风格类似于尼康70年代风格

　　从P&E2018来看，国产镜头品牌正在逐渐增多，而且很多品牌开始推出更加高端的型号，国产镜头不再是几百元的玩具镜头，而是真正走向高端化。

　　·两强争霸 中一光学vs老蛙

　　对于P&E上来说，关注度最高的两个国产品牌依然是中一光学和长庚光学的老蛙镜头。中一光学作为国产的镜头的代表品牌，有着不错的镜头研发实力，在2018年也推出了一些新的产品，例如佳能卡口的50mm f/0.95，还有中画幅使用的65mm f/1.4镜头，这枚镜头非常具有技术含量。

如今的中一光学展台一年比着一年大如今的中一光学展台一年比着一年大

　　对于中一光学来说，是国内最早一批的镜头厂商，最早推出的是一些几百元的手动定焦镜头。随着研发的进步，中一光学推出了众多高素质的定焦镜头，包括APS-C画幅的35mm f/0.95，全画幅50mm f/0.95和85mm f/1.2等等。而且有着诸如135mm f/1.4这一类的光学怪兽，可以说中一光学在不断展示着自身的实力，也在推动着国产镜头向前发展。

中一光学中画幅65mm f/1.4是展示实力的一款镜头中一光学中画幅65mm f/1.4是展示实力的一款镜头

　　这一次，老蛙带来了四枚新镜头。老蛙这一次推出的镜头不再是特殊微距镜头，而都是实用镜头，其中一枚是富士中画幅使用的17mm f/4广角镜头，其余三枚包括M43画幅的4mm鱼眼镜头、索尼FE卡口的10-18mm f/4.5-5.6超广角镜头和一枚100mm f/2.8手动微距镜头。

老蛙也推出了中画幅广角镜头17mm f/4老蛙也推出了中画幅广角镜头17mm f/4

　　可以在P&E2018现场，中一和老蛙都推出了自家的中画幅镜头。对于国内用户来说，随着富士GFX、哈苏X1D等入门中画幅的推广，中画幅用户的数量可以说越来越多，镜头厂商也跟着推出了中画幅镜头。中画幅镜头的研发需要更强大的技术实力，我们也期待国产镜头品牌能推出更多新产品。

　　·从永诺到美科 自动镜头正在兴起

　　最后我们来看一下国产自动镜头品牌，首先来说一下永诺。永诺在推出50mm f/1.8之后推出了多枚自动对焦的全画幅单反镜头。在年初推出了14mm f/2.8自动对焦镜头，售价接近3000元，标志着永诺开始向高端自动对焦镜头领域进发。

永诺镜头群正在成型永诺镜头群正在成型

　　在P&E2018的现场，永诺带来了三款新镜头，分别是全新的50mm f/1.8（第二代）、60mm f/2.8微距镜头以及50mm f/1.4自动对焦镜头。永诺表示，在今年将会迎来永诺镜头的大爆发，而且在未来还将推出变焦自动对焦镜头，永诺的镜头群即将成型。

永诺还推出了一款使用自家镜头的镜头相机永诺还推出了一款使用自家镜头的镜头相机

　　P&E上另一个国产自动镜头品牌来自于美科，美科和永诺一样，都是以闪光灯为起步，因此算是相同的研发思路。美科在之前推出过几款手动镜头，这一次带来了85mm f/1.8自动对焦镜头，也是一枚入门的千元级自动对焦镜头。

美科85mm f/1.8自动镜头美科85mm f/1.8自动镜头

　　可以说，从永诺到美科，两家品牌的发展方向非常相似，都是从闪光灯等电子配件起家，转而进军镜头厂商。从配件起家，意味着这两家具有更好的电子原件设计水平和制作工艺，这也是例如中一等以光学设计起家的品牌不具备的。

　　不过从国产自动镜头和手动镜头的分布来看，现阶段国产镜头的技术分布很不均衡。具有强光学研发实力的厂商往往不具备实现自动对焦的实力，自动镜头厂商还缺少一些高规格的亮眼产品。如果国内的品牌能够在技术上有所合作和整合，或许中国的镜头发展将会迈向新的高度。

国产镜头P&E2018
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