新浪数码> 数码相机> 数码新闻 > 正文

新思路新玩法 佳能展示概念型影像产品

新思路新玩法 佳能展示概念型影像产品
2018年05月04日 06:46 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在CHINA P&E 2018展会上，佳能展出了多款概念型影像产品，其中包括了多功能望远相机以及智能小型相机。

佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机
佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机
佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机
佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机
佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机
佳能新概念产品——智能小型相机佳能新概念产品——智能小型相机

　　这款智能小型相机目前还没有具体的参数，但是从实物展示和宣传彩页上可以得知，这款相机的外形类似于现在常见的家用监控摄像头。镜头可以上下左右移动实现全方位的视角。通过智能APP控制，使用配件可穿戴、自拍很方便，能够和EOS单反相机结合使用。多台智能小型相机还可以实现联动使用。相机可以实现镜头跟随功能，从实际演示来看，只要选取目标后，镜头可以跟随目标移动捕捉影像。

佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
佳能新概念产品——多功能望远相机佳能新概念产品——多功能望远相机
多功能望远相机参数多功能望远相机参数

　　这款多功能望远相机参数也比较少，从展示相机来看这款产品还是非常轻巧的，机身重量仅为100g，可以实现100mm和400mm的焦距。同样可以通过手机APP控制，当然机身上也有对应按键实现简单操作。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有