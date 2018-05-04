新思路新玩法 佳能展示概念型影像产品

在CHINA P&E 2018展会上，佳能展出了多款概念型影像产品，其中包括了多功能望远相机以及智能小型相机。

佳能新概念产品——智能小型相机

佳能新概念产品——智能小型相机

佳能新概念产品——智能小型相机

佳能新概念产品——智能小型相机

佳能新概念产品——智能小型相机

佳能新概念产品——智能小型相机

这款智能小型相机目前还没有具体的参数，但是从实物展示和宣传彩页上可以得知，这款相机的外形类似于现在常见的家用监控摄像头。镜头可以上下左右移动实现全方位的视角。通过智能APP控制，使用配件可穿戴、自拍很方便，能够和EOS单反相机结合使用。多台智能小型相机还可以实现联动使用。相机可以实现镜头跟随功能，从实际演示来看，只要选取目标后，镜头可以跟随目标移动捕捉影像。

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

佳能新概念产品——多功能望远相机

多功能望远相机参数

这款多功能望远相机参数也比较少，从展示相机来看这款产品还是非常轻巧的，机身重量仅为100g，可以实现100mm和400mm的焦距。同样可以通过手机APP控制，当然机身上也有对应按键实现简单操作。