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以创新为资本 谈国产相机品牌的复兴之路

以创新为资本 谈国产相机品牌的复兴之路
2018年05月04日 06:42 中关村在线
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　　国产影像品牌经历了漫长的发展道路，在曾经中国相机业曾经经历过一段黄金时期，但是随着相机数码化大潮的到来，很多国产影像厂商都没能挺过来自国际大厂的市场冲击。随着新时代的到来，如今中国国产品牌经过了十余年的摸索和发展，如今又一次走向了世界舞台。随着P&E2018的开幕，可以看到中国制造几乎成为了本届P&E的绝对主场。那么在国内影像品牌的复兴之路上，中国品牌将会依靠什么发展壮大，未来又将走向什么发展方向，借着本届P&E的现场情况，我们为大家聊一聊我们的看法。

　　·以创新为本 全球化之下不求新即落后

　　文章一开始，我们首先要做的是泼一盆冷水。相机品牌中，从数码相机到自动镜头，几乎是日系品牌的天下，就算曾经辉煌的欧洲相机品牌，如今来看在规模上也要比日本几大厂商小了很多。对于国产相机品牌来说，后起之秀想要凭借短时间的努力追赶当今巨头，无疑是不现实的。

P&E2018，虽然国产品牌占了大部分席位，但是几大展台依然是传统大厂P&E2018，虽然国产品牌占了大部分席位，但是几大展台依然是传统大厂

　　纵观本届P&E，虽然国产品牌几乎包揽了大部分的会场面积，但是几个大型展台依然是尼康、佳能、索尼、富士、哈苏等品牌。从相机和镜头的角度来看，国产品牌以硬实力抗衡国际大厂，在现在看不现实，未来五年十年看也是不现实。

不可否认，国产品牌如果正面硬碰硬，并不是主流品牌的对手不可否认，国产品牌如果正面硬碰硬，并不是主流品牌的对手

　　但是抛开相机机身与镜头这个领域，影像行业还有这众多分支，例如视频摄像、例如闪光灯三脚架滤镜、甚至例如相机联网设备。2018年是信息化的时代，相机的传统应用方式和功能之外，还有着更多新的使用方法和使用领域等着去开拓，因此以新技术为核心的产品创新，就成为了国产品牌崛起的最强大推动力。

很多新领域的产品，是国产产品的成功关键（图为卡菲无线控制传输系统）很多新领域的产品，是国产产品的成功关键（图为卡菲无线控制传输系统）

　　从创新的角度来讲，大疆在无人机和稳定器领域的表现是一种创新力；卡菲在相机无线控制与传输领域的表现是一种创新力；众多国产三脚架品牌对于自主碳纤维的研发是一种创新力；国产滤镜品牌对于方镜体系的改进是一种创新力；甚至于永诺在国产镜头发展大军中率先推出了自动对焦，也是一种创新力。

例如国产稳定器，如今在国际市场杀出了一条血路例如国产稳定器，如今在国际市场杀出了一条血路

　　如果我们技不如人，那么一方面我们应当更加注重产品品质，另一方面我们可以另辟蹊径，从国外品牌不敢做、不想做甚至不屑于做的角度出发，推出我们的产品。国产相机品牌有着世界上最大的摄影消费市场，只要我们的产品有任何亮点，加以靠谱的产品品质，肯定就能赢得消费者的青睐。

　　·从廉价货到核心产品 国产品牌转型之路

　　正如我们所说，创新与质量，是国产影像品牌崛起的核心要素。创新让我们可以另辟蹊径，在已经饱和的国际相机市场中展现出与众不同的一面，而过硬的产品质量则保证了良好的口碑，是国产品牌立足的另一个重要因素。

　　有了创新与质量的双重加持，国产影像产品在这些年经历了漫长的发展过程。以滤镜为例，在2010年前后，国内很多滤镜品牌还是以“低价位”和“伪进口”两个方向为主要的宣传渠道，在2010年之前，国内鲜有出现成规模的大型滤镜品牌，更别说高水准的高端滤镜品牌。

国产滤镜起步阶段，都离不开廉价产品的帮助国产滤镜起步阶段，都离不开廉价产品的帮助

　　随着国内风光摄影用户群的兴起，国产滤镜品牌开始逐渐走向体系化、高端化与成熟化。最早的国产滤镜，其实就是一些染色橡胶玻璃，49元的九件套比比皆是；随着用户的需求进化，国产滤镜先是出现了一些高规格的圆形滤镜，后来又出现了以高指数ND镜、方镜系统为主打的风光滤镜品牌。

从最初的普通滤镜，到高端圆形滤镜，是国产滤镜发展的第一步从最初的普通滤镜，到高端圆形滤镜，是国产滤镜发展的第一步

　　随着国内滤镜系统的成熟化，如今国内滤镜产品，特别是方镜系统，在世界上都有着很高的声誉。特别是一些方镜系统，不仅偏色少、品质好，而且有着独特的滤镜架设计，使得CPL和ND的使用变得更加方便。如今的国产滤镜，已经从山寨化、入门化，走向了专业、高端的方向。

如今，国产滤镜中有很多走上了高端路线如今，国产滤镜中有很多走上了高端路线

　　滤镜的进步只是国产品牌逐步发展壮大的一个缩影，可以不避讳的说，很多国产品牌，不管是闪光灯、三脚架还是其他产品，刚起步的时候都是靠着低端、山寨等手段发家致富。但是随着技术的进步，从周边领域，逐步向行业核心领域发展，是很多国产品牌发展的共同目标。

　　另外一方面，有些品牌虽然一开始只是从事某一领域，随着技术的发展和资金积累，开始逐渐向着更多领域发展，例如思锐、百诺等厂商，从最早的三脚架品牌向着全方位的配件厂商发展，甚至有着自主的镜头研发。对于国产厂商来说，这也是不断发展和向核心领域靠近的一种方式。

　　有很多国产厂商，起步为单一品类，但是逐渐发展成多品类共同发展（图为百诺稳定器）

　　当然，国内品牌有很多一开始就是影像核心领域，例如大疆，从一开始就定位于无人机研发，这是起跑线无比优秀的品牌。但是更多的产品品牌，起跑线要比别人落后很多，我们正在从边缘领域逐步向着中心进发，有些领域我们已经接近了核心圈，例如滤镜、三脚架等等，但是更多的领域，我们距离顶级产品和核心产品区域还有很大距离，例如我们正在不断发展壮大的国产镜头。

对于镜头来说，国产品牌还有很长的路要走对于镜头来说，国产品牌还有很长的路要走

　　未来，国产品牌的发展道路还很漫长。例如相机镜头，我们虽然有了高品质的手动头，但是焦段少、功能简单，而且缺乏自动对焦和防抖等核心技术。但是，我们可以看到国产品牌在不断求进步的不懈努力，相信有我们这些摄影人的大力支持，国产相机品牌的复兴之路必然将更加轻松。

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