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联合大疆 飞思发布1亿像素无人机相机iXM 100MP

联合大疆 飞思发布1亿像素无人机相机iXM 100MP
2018年05月02日 06:25 新浪数码
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　　本文来自太平洋电脑网

　　目前无人机领域还是大疆的势头比较足，就在上个月大疆与哈苏联合推出，首款搭载1亿像素相机的航拍无人机，基于大疆MatriceM600 Pro工业级无人机飞行系统，搭载了哈苏H6D-100c数码中画幅相机。近日著名摄影器材厂商飞思Phase One宣布将会推出，同样是搭载1亿像素的无人机产品，还是采用大疆MatriceM600系列，并搭配大疆Ronin-MX云台，相机用的是飞思自家的iXU 150、iXU 1000及iXU-RS 1000。

　　飞思iXU系列是面向地理测绘、农林业、电力、国土安全和航空摄影领域专门开拓的数码中画幅产品线，主打的是超小型轻量化，现在已经推出了搭载5000万像素的iXU 150和6000万像素的iXU160，而他们又发布了世界上最小巧的8000万像素航拍数码中画幅相机iXU 180，采用的是一块8000万像素的53.7×40.4mm CCD传感器，可感知近红外波段光线，感光度范围ISO 35-800，尺寸为97.4×93×93mm，重量950g，内置10328像素十字跟踪系统，最高快门速度为1/1600s，单张成像时间约1.6s。该相机需要配合施耐德镜间式快门中画幅镜头，有28mm、55mm、80mm、110mm、240mm焦段。机身最高支持128GB CF卡，支持TDI运动补偿控制，内置USB 3.0接口大幅提高了相机拓展性，可接驳GPS、惯性传感器等功能附件。此外iXU 180还可实现多机位同步，从而拍摄航空3D影像。目前该相机的上市时间和售价则暂未公布，可以肯定的是，无人机航拍测量技术会越来越先进。

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