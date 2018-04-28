A7SIII还是A6700？索尼注册新款机型

对于索尼微单的粉丝而言，接下来这则消息可能会让人兴奋不已了，近日索尼刚刚完成了一款新机的注册，新机注册代号为WW771132，产地为中国。从索尼现有的产品线来看，新机很可能是一款全新的APS-C/全画幅微单产品，当然也可能是一款E卡口摄像机产品。

索尼新机已经完成注册

索尼APS-C画幅现有在售产品包括A5100、A6000、A6300、A6500，虽然都是2400万像素，但从入门自拍到高速旗舰均有覆盖，产品线还是很完整的；全画幅方面，索尼A7、A7R这两条线均已升级到了第三代，只剩A7S系列没有升级了，因此新机很可能是A7SIII。

图为索尼A7SII

编辑短评：索尼的新机已经完成了注册，相信离正式发布已经不远了，从现有产品线的分析来看，新机有非常大的可能会是全新的A7SIII。现有的A7SII作为一款视频机虽然已经足够强悍了，但在机身操控上仍有优化空间，估计下一代的A7S也会采用与A7III、A7RIII相似的机身配置。除了操控之外，隔壁松下GH5、GH5S以及G9都已经升级到了4K 60P的水准，A7SIII在视频参数上相信也会带来进一步的提升。