新浪数码> 数码相机> 数码新闻 > 正文

75mm F0.95！梅耶推出大光圈定焦镜头

75mm F0.95！梅耶推出大光圈定焦镜头
2018年04月28日 06:38 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　近日梅耶推出了一款参数非常惊人的镜头产品——75mm F0.95 Nocturnus。从参数上看这支镜头具备75mm的中焦段，同时具有F0.95的超大光圈，这也是现有光圈最大的75mm镜头。新镜头适用于全幅像场，提供徕卡M、索尼E以及富士X卡口，我们先来了解一下镜头的规格参数信息——

梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头

　　梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头主要参数：

　　镜片结构：5组5片

　　光圈范围：F0.95 - F16，无级光圈设计

　　光圈叶片数：15片

　　最近对焦距离：0.9m

　　滤镜尺寸：72mm

　　镜头重量：750g

　　适配卡口：徕卡M、索尼E、富士X（镜头为全幅像场）

　　预计售价：3999欧元（约30672元人民币）

　　预计出货时间：2018年12月

梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头

　　编辑短评：作为一个历史悠久的德系镜头品牌，梅耶在胶片时代有着非常大的知名度，推出过很多值得推崇的经典镜头，老镜头在如今的二手市场上也有不错的反响，不过辉煌的时代已经过去，如今的梅耶应该说是一个众筹品牌，早已不复当年的光彩。这支75mm F0.95在规格上虽然十分抢眼，但要价着实非常高昂，三万多元的售价去买个情怀，大部分用户想必都很难接受。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有