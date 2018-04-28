75mm F0.95！梅耶推出大光圈定焦镜头

近日梅耶推出了一款参数非常惊人的镜头产品——75mm F0.95 Nocturnus。从参数上看这支镜头具备75mm的中焦段，同时具有F0.95的超大光圈，这也是现有光圈最大的75mm镜头。新镜头适用于全幅像场，提供徕卡M、索尼E以及富士X卡口，我们先来了解一下镜头的规格参数信息——

梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头

梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头主要参数：

镜片结构：5组5片

光圈范围：F0.95 - F16，无级光圈设计

光圈叶片数：15片

最近对焦距离：0.9m

滤镜尺寸：72mm

镜头重量：750g

适配卡口：徕卡M、索尼E、富士X（镜头为全幅像场）

预计售价：3999欧元（约30672元人民币）

预计出货时间：2018年12月

梅耶75mm F0.95 Nocturnus镜头

编辑短评：作为一个历史悠久的德系镜头品牌，梅耶在胶片时代有着非常大的知名度，推出过很多值得推崇的经典镜头，老镜头在如今的二手市场上也有不错的反响，不过辉煌的时代已经过去，如今的梅耶应该说是一个众筹品牌，早已不复当年的光彩。这支75mm F0.95在规格上虽然十分抢眼，但要价着实非常高昂，三万多元的售价去买个情怀，大部分用户想必都很难接受。