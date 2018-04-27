相机操控也智能 富士公布全新转盘专利

富士近日公布了一款关于相机模式转盘的专利信息。从专利的信息来看，富士为传统的参数调节转盘赋予了一些更加智能的新功能，中间部分的按钮不再用于锁定/解锁转盘，而用来切换不同的调整模式（例如像快门、ISO、曝光补偿等参数），另外转盘的周围部分将替换为显示屏，不同模式下会显示不同的参数。

富士新专利示意图（图片来自The New Camera网站）

富士新专利示意图（图片来自The New Camera网站）

相信熟悉富士的用户都知道，富士现有的相机主打复古文艺风格，在操控方面沿用了胶片时代的设计，即在参数设置上采用机械化的转盘界面。因此在富士的中端乃至高端微单上，我们并不会见到数码时代的模式转盘设计，不得不说富士在操控方面确实颇具个性。而富士的新专利将传统的参数转盘替换为液晶显示转盘，这样能够实现单个转盘调节多个参数的体验。

富士新专利示意图（图片来自The New Camera网站）

单个拨轮可以实现多个参数调整（图片来自The New Camera网站）

编辑短评：说实话富士的新专利着实非常酷炫，将传统的机械调节转盘和数码时代的液晶显示屏结合在了一起，让操控体验更加直观，这一点无疑是值得肯定的。不过新专利也不是没有缺陷，如果快门、ISO、曝光补偿等均通过同一个液晶转盘来完成设置，那么在抓拍时的操控效率该如何保证呢？或许只有等专利付诸实现后才能揭晓答案了。