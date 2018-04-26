传魅族将与谷歌合推Android Go手机

4月25日消息，魅族全球营销负责人Ard Boudeling在国外社交媒体推特上宣布，魅族正在与谷歌合作推出旗下首款Android Go智能手机。Android Go是谷歌在2017年I/O全球开发者大会上推出的专为入门手机设计的Android系统，相当于简化版的Android O系统，可以在1GB甚至更小运存的手机上运行。

Android Go系统主要由三部分组成：轻量级的系统、Google Go系列自带应用以及专为入门设备设计的Google Play Store，硬件厂商可以通过Android Go对入门机型进行配置，在降低硬件成本的情况下保证系统的流畅运行。Ard Boudeling并未透露魅族Android Go手机的详细配置和价格，从搭载的系统看，其配置极有可能是入门级，预计售价不会超过200美元，甚至可能低至99美元。

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同样为国内互联网手机的领军企业，小米在2017年下半年与谷歌携手推出了首款Android One手机。小米创始人兼CEO雷军近日在接受媒体采访时表示，印度用户喜欢原生安卓系统，未来小米将会推出更多的Android One设备，其中包括红米系列。