APS-C画幅迷你A9？ 索尼A6700传闻汇总

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根据外网消息报道，索尼机将会发布一台APS-C画幅的全新无反相机，只不过目前型号还未确定，可能为索尼A6700或者索尼A7000，并且该机型将会搭配4K HDR功能，此前爆料说索尼A6700的原型机在测试阶段搭载了4K 60fps的功能，但这个测试阶段的4K 60fps是否会出现在正式发布的机型上还是一个未知数。

文章配图为索尼当前的旗舰机型A6500

根据现有资料显示，索尼A6700可能会在A6500的基础上进行较大幅度的升级，主要体现在下面几点：

·眼控AF性能大大提高，整体对焦性能类似当前的索尼A9；

·标准感光度最高达到ISO 51200，同时还会有更好的低感光度表现；

·4K HDR功能，有时间限制的4K 60fps录制；

·兼容UHS II型存储卡；

·最高1/8000s的快门速度，连拍速度将会大幅度增加；

·至少2倍于A6500电池的续航能力改善。

以上是根据现有资料整理的索尼A6700（暂定名）的核心提升点，不过目前并未提及屏幕以及双SD卡槽的内容，我们希望索尼A6700能提升屏幕像素，以及加入双SD卡槽，如果这款相机真的发布，那么其很有可能是索尼APS-C画幅的旗舰产品。关于这款产品我们将会持续关注。