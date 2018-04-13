建筑摄影玩家福音 佳能17移轴明年更新

据Canon Rumors网站的最新谍报消息，佳能将在2019年初为我们带来现有TS-E 17mm f/4L移轴镜头的后续产品。关于新镜头的规格及特点我们暂时还未知晓，但从佳能之前推出的一系列移轴微距镜来看，新镜头在画质方面肯定会带来相当大的升级，而售价想必也不会便宜。

图为佳能TS-E 17mm f/4L移轴镜头

众所周知，移轴镜头在拍摄广角风光、建筑类题材时非常实用，即使从较低位置拍摄高层建筑物时也能矫正扭曲变形，获得横平竖直的成像。佳能这支17移轴于2009年问世，至今已经服役快10年了，确实需要更新升级以满足更高像素机型的拍摄需求。

佳能TS-E 17mm f/4L移轴镜头官方样张

编辑短评：拍摄建筑时为了取其全貌，我们往往会采用仰视的角度，这时由于透视的因素，得到的照片往往会出现“下大上小”的变形问题，而有了移轴之后即可在广角拍摄时矫正透视带来的变形效果。佳能的17移轴是目前原厂移轴镜头中焦段最广的，不过鉴于这支镜头已经服役多年，尼康在2016年也推出了旗鼓相当的19移轴，因此佳能这支王牌产品确实也到了该升级的时候。