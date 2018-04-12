富士X-T3或采用2600万像素堆栈式CMOS

关于富士X-T系列后续机型又有了新的谍报。据Fuji Rumors网站最新谍报消息，富士X-T3的像素将会提升至2600万级别（当然还是APS-C），并且将会采用堆栈式传感器技术，与索尼A9现有的传感器架构相同。至于新机的其他规格及外观谍照暂时还没有公布，预计今年9月问世。

富士现有X-T1和X-T2

富士现有的X-T2发布于2016年9月，而X-T1则发布于2014年1月，如果说富士将推出新款X-T3的话，今年9月确实是个不错的时间点，毕竟很多微单厂商都有两年一更的习惯。而堆栈式传感器技术能够增加传感器单位像素的进光量，理论上可以进一步提升控噪水准，因此新机的成像表现想必会有所提升。

新机的传感器将迎来升级

编辑短评：近几年富士在产品线上进一步拓宽，在X-H1这样的“high-end”级别产品问世以后，X-T以及X-Pro其实已经不算是旗舰了，不过作为APS-C画幅市场的高端机型，富士X-T系列在性能上依旧是顶级水准。从谍报来看，X-T3将会在像素上进行升级，同时传感器工艺也会有所改进，还是非常值得期待的。