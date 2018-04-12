新浪数码> 数码相机> 数码新闻 > 正文

富士X-T3或采用2600万像素堆栈式CMOS

富士X-T3或采用2600万像素堆栈式CMOS
2018年04月12日 07:19 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　关于富士X-T系列后续机型又有了新的谍报。据Fuji Rumors网站最新谍报消息，富士X-T3的像素将会提升至2600万级别（当然还是APS-C），并且将会采用堆栈式传感器技术，与索尼A9现有的传感器架构相同。至于新机的其他规格及外观谍照暂时还没有公布，预计今年9月问世。

富士现有X-T1和X-T2富士现有X-T1和X-T2

　　富士现有的X-T2发布于2016年9月，而X-T1则发布于2014年1月，如果说富士将推出新款X-T3的话，今年9月确实是个不错的时间点，毕竟很多微单厂商都有两年一更的习惯。而堆栈式传感器技术能够增加传感器单位像素的进光量，理论上可以进一步提升控噪水准，因此新机的成像表现想必会有所提升。

新机的传感器将迎来升级新机的传感器将迎来升级

　　编辑短评：近几年富士在产品线上进一步拓宽，在X-H1这样的“high-end”级别产品问世以后，X-T以及X-Pro其实已经不算是旗舰了，不过作为APS-C画幅市场的高端机型，富士X-T系列在性能上依旧是顶级水准。从谍报来看，X-T3将会在像素上进行升级，同时传感器工艺也会有所改进，还是非常值得期待的。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有