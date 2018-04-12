为大片而生 徕卡发布Thalia电影镜头

除了4月9日推出的奢侈广角Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH之外，徕卡在本届NAB展会上又为我们带来了更加高端的产品，推出了全新的Thalia系列电影镜头。该系列全部为定焦设计，包括24、30、35、45、55、70、100、120、180这些焦段，提供ARRI LPL和M 0.8两种卡口版本。

徕卡Thalia系列顶级电影镜头

至于具体规格与售价，官方暂时还没有公布，不过徕卡方面表示，该系列镜头专为顶级大制作电影而打造，目前包括《正义联盟》在内的多部电影均使用徕卡Thalia系列镜头进行拍摄，售价想必会极其昂贵。

编辑短评：NAB全称National Association Of Broadcasters，即美国广播电视及设备展览会，是全球电子通信传播媒体界最负盛名的展览会之一，各大专业广播级的厂商及设备均会在此亮相。本次NAB上徕卡可谓非常抢眼，先推出了全新的SL 16-35mm镜头，同时也发布了顶级摄影镜头系列Thalia。徕卡一方面在民用领域走奢侈品路线，一方面在专业广播级市场积极扩充产品线，作为一家老牌光学厂商在数码时代焕发出了新的光彩。