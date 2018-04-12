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大疆推出新款大师摇轮及专业体感控制器

大疆推出新款大师摇轮及专业体感控制器
2018年04月12日 07:12 中关村在线
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　　在2018年4月的NAB展会上，除了一系列国外知名器材厂商之外，自然还少不了国产厂商的身影，比如大疆。大疆在本届NAB展会上推出了大师摇轮以及专业版体感控制器，其中大师摇轮是一款针对专业级影视拍摄市场研发的云台控制器，支持2.4GHz和5.8GHz的双频双向无线连接，同时也支持有线连接，最低延时可低至10毫秒。配合DJI无线接收机，最远可实现3公里的控制距离。

DJI大师摇轮DJI大师摇轮
DJI大师摇轮DJI大师摇轮

　　除了大师摇轮之外，体感控制器专业版同样引人注目。这款控制器同样支持2.4GHz和5.8GHz的无线网络，通信延时低至10ms，因此能够实现对云台系统的零延时控制。而在适配设备方面，两款控制器均能适配大疆如影2、如影S以及部分第三方云台设备，能够实现云台高精度、远距离控制。

DJI大师摇轮DJI大师摇轮
DJI大师摇轮DJI大师摇轮

　　售价方面，DJI大师摇轮、体感控制器专业版自2018年4月10日起均可于大疆如影2代理商及大疆官方旗舰店进行预订，三轴版摇轮售价50000元人民币、两轴版售价38000元人民币、单个控制模块售价16000人民币，体感控制器专业版价格为8000元人民币，预计2018年6月发货。

大疆体感控制器专业版大疆体感控制器专业版
大疆体感控制器专业版大疆体感控制器专业版
大疆体感控制器专业版大疆体感控制器专业版

　　编辑短评：随着航拍技术的进步以及录像设备的升级，无人机产品在商业拍摄等专业领域正在扮演着越来越重要的角色，而作为无人机、航拍云台市场的主导厂商，大疆的无人机、云台、控制器等产品线均越发成熟。此次大疆推出的大师摇轮、专业体感控制器旨在提供更精细、更远程、更迅速的云台操控体验，相信在专业影片拍摄领域，大疆会得到更多认可。

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