A7SIII继续缺席 索尼发布新款4K HDR摄像机FS5 II

本文来自新摄影

在刚刚开幕的2018年NAB展会上，索尼如约带来了其新款4K HDR摄像机FS5 II，然而此前传闻可能会推出的A7SIII却仍旧未见其踪影，看来要想一解相思之苦，当下还是只能靠些似有似无的传闻了。本次推出的新款FS5 II摄像机归属于索尼最新的大画幅便携式摄像机产品线，机身搭载一块Super 35 Exmor? CMOS的传感器，支持录制最高4096 x 2160分辨率的4K HDR视频、帧率高达120fps的4K视频，或是在60Hz模式下拍摄240fps的2K视频文件，同时支持RAW格式和10bit 4：2：2的采样率。

而除了几近无可挑剔的性能表现外，索尼新款FS5 II 摄像机还采用了E卡口的设计以及内置电子可变式ND滤镜，从而大大增加了它的使用场景，使得FS5 II能够轻松应对包括MV拍摄、戏剧拍摄、广告制作、纪录片拍摄等在内的不同行业的多种需求。最后，为了满足现代创意人士的需求，索尼FS5 II在外观上也进行了重新设计，并借鉴了索尼威尼斯电影摄影机上的一些成功经验，使得整机的操控更为专业，并且兼顾了轻量化与坚固性。据悉，索尼新款4K HDR摄像机FS5 II计划于6月上市销售，其单机售价为4，750美元（约29，916元人民币），套机售价5，250美元（约33，065元人民币）。