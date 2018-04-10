徕卡发布新款SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH镜头

本文来自新摄影

徕卡昨日于NAB展会上正式推出了其新款Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH镜头。新款镜头采用18片12组的光学结构，内含两片非球面镜片，并搭配步进式自动对焦马达以提供安静且快速的自动对焦。截至目前，徕卡已推出了三款SL系统变焦镜头，除了此次发布的16-35mm F3.5-4.5镜头外，还有一只Vario-Elmarit–SL 24-90mm F2.8-4 ASPH镜头和一只APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm F2.8-4镜头。据悉，徕卡新款Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH镜头将于4月23日正式开售，其售价为5，495美元（约34，637元人民币）。

徕卡Super-Vario-Elmar-SL 16-35mm F3.5-4.5 ASPH镜头规格：

镜头结构：18片12组

光圈叶片数：22片

最近对焦距离：250mm

最大放大倍率：1：7.7（16mm端）/1：3.7（35mm端）

滤镜尺寸：82mm

镜头尺寸：88mm X 123mm

镜头重量：990g

镜头图赏：