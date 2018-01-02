惊艳！2017年最美的无人机航拍照片可能都在这了

本文来自爱范儿

随着无人机的普及，越来越多摄影师开始涉足航拍，以飞鸟的视角来俯瞰这个世界。在过去的 2017 年里，诞生了无数的令人震撼的无人机摄影作品。

最近无人机影像分享网站 Dronestagr 评选出了 2017 年全球最佳的的 20 张无人机航拍照片。

与往年相比，今年的年度航拍照片少了些壮观的景色，涵盖了更多全球各地不同的人物、野生动物和人文主题。

（格陵兰岛的冰层）

你可以看到在冰川之间跳跃的北极熊，夕阳下穿越纳米比亚沙漠的摩托车、葡萄牙阿尔维加黄金海岸旁那段‘通往天国的阶梯’……

下面爱范儿（微信号： ifanr）就带你看看这些惊艳的无人机航拍照片。

梅利萨尼岩洞

在希腊凯法利尼亚岛的东海岸，有一个被森林包围的岩洞，即梅利萨尼岩洞。一群游客正搭乘小船前往参观。

荷花

一名妇女在越南湄公河三角洲的一个池塘里采集睡莲。

石屎森林

‘遍地黄金’的迪拜，除了拥有世界第一高度‘哈利法塔’（迪拜塔），整座城市也成了‘石屎森林’。

这张照片拍摄于迪拜某日下午 6 点，这里在 10 年前还是一片荒漠。

水星城市塔的黎明

莫斯科的水星城市塔（Mercury City Tower），由美俄两国的建筑师联手打造，是全欧洲最高的建筑。

黎明时分，几位玻璃清洁工正在清洁大厦外墙。拍摄者 Alexey Goncharov 说：

他们绝不仅仅只是建筑的玻璃，而是在清洗城市。

盐田

越南南部城市薄寮是湄公河三角洲重要盐产地，沿海拥有数不清的盐田。

航拍照片中的盐田像农作物一样整齐排列， 在太阳照射下闪闪发光。

工人们在烈日下的盐田里分离盐，阳光盐滩，画面唯美。

葡萄牙冲浪者

葡萄牙的 2 月份还很寒冷，但这阻止不了一名冲浪者乘风破浪。

上升的水平线

在纽约和加拿大交界的亚历山大湾你也许不陌生，世界奇观千岛湖就在那里。

今年随着水位上升，一间小屋被水包围，‘遗世而独立’，让人想起了《七龙珠》里龟仙人的房子。

万寿菊

如果你看过最近热映的动画电影《寻梦环游记》，对连接人间与阴间那条万寿菊桥一定不陌生。

这张照片拍摄于泰国素可泰城的早晨，园丁们正在采摘万寿菊，万寿菊花海也是素可泰的著名景观。

天国的阶梯

在葡萄牙美丽的阿尔维加黄金海岸，有一条蜿蜒绵长的阶梯通往这天堂般的景色。

沙漠中的四轮摩托车

夕阳西下，四辆摩托车正在穿越一望无垠的纳米比亚沙漠，纳米比亚沙漠也被认为是现存世界上最古老的沙漠， 以艳丽的红色沙丘闻名。

女孩和黄貂鱼

此刻的两个女孩和黄貂鱼，大概都在享受同样的午后小憩。

桥上的摩托车

两辆摩托车在泰国清迈的一座桥上行驶，桥下波涛汹涌，人显得十分渺小。

穿越 66 号公路

两个年轻人驾驶着一辆蓝色福特野马敞篷车，行驶在美国历史悠久的 66 号公路。

始建于 1926 年多的 66 号公路，见证了美国的兴起，承载了无数人的‘美国梦’，被称为‘母亲之路’。

跳跃冰川的北极熊

一只北极熊正在两块冰川之间跳跃，空中看起来它似乎在竭力不让两块冰川分开

里约热内卢海滩上的女孩

以沙滩上的女孩为中心，两边的浪花几乎对齐。

或许摄影师和电影《布达佩斯大饭店》的导演韦斯·安德森一样，是个强迫症。

与鲸鱼同游

阳光明媚的早晨，平静蔚蓝的海面，一名潜水员不知不觉和一头鲸鱼越游越近。

照片中的主角之一 TomásThibaud 事后回忆道：

独自看着几英尺外像一堵墙般的鲸鱼，这是一生中最难忘的时刻之一。

幸好不是鲨鱼。

蓬塔卡纳海滩

多米尼加的蓬塔卡纳海滩被誉为是世界上最美海滩之一，白色西沙滩和椰子树延绵不绝，还有不少加勒比式的帆船。如果你想看到照片中一样的美景，还可以来上一段直升机之旅。

河马

位于东非大裂谷以西的塞伦盖蒂国家公园（Serengeti National Park） ，成群的河马在水中嬉戏。

有 300 多万只大型哺乳动物生活在塞伦盖蒂国家公园，除了河马， 这里也很适合观赏猎豹、鳄鱼和大象等野生动物。

‘龟裂大地’上的扁舟

一家人在华盛顿伯克湖上泛舟，由于湖水太过清澈，空中看起来就像龟裂干涸的土地，这才叫‘清澈见底’。

一岛一酒店

在黑山的圣斯特凡岛上，遍布着酒店，其中就包括被称为‘绝美避世居所’的安缦酒店。

这里也是名流们的度假圣地，著名影星玛丽·莲梦露和和索菲亚·罗兰都曾是这里的常客。

Dronestagram 是航拍领域最有影响力的网站之一，其举办的‘国际无人机摄影比赛’可以说是航拍界的荷赛，而近几年《国家地理》杂志也成为了这项赛事的评委。

（2017‘国际无人机摄影比赛’自然组第一名：《普罗旺斯的夏季修剪》 ）

（2017‘国际无人机摄影比赛’人物组第一名：《线的终端》 ）

上面的 20 张年度航拍照片中就有不少是今年‘国际无人机摄影比赛’的获奖作品。或许在不久的将来，无人机也将成为摄影师的标配，在摄影界占据更重要的位置。

上面这些用无人机拍摄的照片，你最喜欢那一幅呢？