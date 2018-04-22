联想智慧零售燕莎金源店体验 联想新零售的首次尝试

新浪手机讯 4月22日下午消息，联想智慧零售在北京举办粉丝品鉴会，除了体验其最新推出的Lecoo“倍爱宝”宝宝成长记录仪A1等设备。围绕燕莎金源店，以及新零售的概念，是联想想要对外传达的。

为了准备这次活动，联想智慧零售天禧传奇公司零售业务群负责人王欣、联想智慧零售天禧传奇公司产品管理中心负责人高峥和联想家庭视频业务负责人初元思均来到了现场，围绕新零售，先是来了一拨快速的“你问我答”。

现场实拍图

据王欣介绍，通过对联想首家智生活门店的智慧零售升级，金源燕莎店开业2个月以来，在门店楼层、位置、面积没变的情况下，进店客流提升一倍，转化率提升1.5倍，销售额提升2倍以上；客户净推荐值也达到历史新高，在pc产品销量稳步提升的同时，手机、智能数码产品等都有突破性的增长。造成这些改变的，是新零售。

按照现场王欣的解读：智慧零售是以客户为中心，重构人、货、场关系，线上线下全渠道一体化、数字化、智能化方向变革。王欣总结为“我们要做到的就是解决用户痛点，也最大化实现产品价值”。这当中燕莎金源店是一个试点行的尝试。如何在全国进行升级、改造，联想有自己的计划：4月29日，成都智生活店和深圳智生活店两店开业，同时还有6家线下店加入智慧零售体系”。开业适逢五一，联想智慧零售将启动五一百店同庆，促销力度更大、优惠更多。

具体到经营模式：新零售店面由Lecoo产品定义、销售及服务等环节均由联想智慧零售天禧传奇公司负责，Lecoo产品的工业设计和交付由联想中国区赋能中心负责。联想智慧零售不仅是渠道公司，而是产品定义和产品销售的新兴智能生态公司。

现场实拍图

现场，联想还做了“来酷三宝”的分享体验，初元思在介绍联想Lecoo看家宝智能摄像机S1/R1时重点提到：“我们在产品定义之初，从三个层面，将隐私保护做了很好的规划。

首先，一键物理式镜头遮蔽，云台向下旋转，将镜头完全藏在机身内；其次，联想Lecoo看家宝机身上带有一个实体开关按键，为二重隐私防泄漏竖起了第二道防护墙；此外，联想Lecoo看家宝拍摄的视频文件，是独有的V265格式，且只能通过账号绑定的APP查看，即使你的存储卡被拿走，也没法看到联想Lecoo看家宝拍摄的画面。另外Lecoo倍爱宝 宝宝成长记录仪A1，可以24小时不间断记录我家宝贝日常。(王迪)