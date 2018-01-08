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英伟达发布多款新品 AI处理平台引瞩目

英伟达发布多款新品 AI处理平台引瞩目
2018年01月08日 14:20 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月8日中午消息，英伟达在美国拉斯维加斯CES展上发布了Big Format Gaming Displays大型PC显示屏，并展示了AI处理平台及自动驾驶技术。

　　Big Format Gaming Displays：大型PC显示屏

　　PC游戏和VR将是未来发展的一大方向，本次发布会首先推出的是BFGD游戏显示屏，这是一款巨大的游戏显示器，BFGD的核心是最新的G-Sync HDR技术，拥有120Hz刷新频率并且与游戏的刷新频率同步。显示器为65英寸大小，英伟达将与宏碁，华硕和惠普等多个厂商合作，研制4K高清显示器。

　　这种G-Sync可变刷新率技术提供了这种尺寸的任何显示器所无法比拟的高响应，平滑，无撕裂，身临其境的游戏体验。G-SYNC技术还可以在个人电脑上使用。

　　AI处理平台

　　AI是英伟达此次发布会的另一个重点。英伟达的首席执行官黄仁勋为大家展示了全新的AI平台：Volta处理器。Volta处理器是一个紧凑型超级计算机，与iPhone 7 Plus一样大小。

　　Nvidia将其产品定位为机器学习的大脑，其重点在于安全。 他们的合作伙伴为AWS、阿里巴巴、Google Cloud。Nvidia可以为用户产品的深度学习工作提供经过充分测试和优化的云平台。

　　另外，英伟达还发布Drive AR软件栈，在Drive Xavier上运行，这是一款AR车内驾驶模拟平台。英伟达希望在5年内将AR带到汽车中。

　　Nvidia声称Xavier是世界上最大的SoC，有90亿个晶体管，350mm2和12nFFN。它可以完成一秒钟界面1.8千兆像素的处理工作，并且拥有ARM64芯片，目前系统的架构是CUDA，将在今年年底之前投入生产。

　　自动驾驶

　　Nvidia认为，未来驾驶体验的真正定义是汽车制造商将设计的AI体验，他们希望每辆车都成为一个自主的AI系统。自动驾驶汽车最重要的是安全的，所以英伟达的工作是让一切都变为自定义，让用户自己去选择使用。英伟达表示，将与大众合作，共同将AI技术加入汽车。

　　英伟达还发布了一款AI SDK平台Drive IX，可以保证开发者能够更简单地使用汽车的AI性能。同时，英伟达表示，他们一直以来都与Uber合作，已经在Uber的自动驾驶车上搭载了自家的芯片。除此之外，AR功能也被加入到汽车中，通过数字仪表盘可以显示汽车在行驶时看到的情况。

　　对于自动驾驶，英伟达表示，汽车的未来将由软件定义，开车将会变得有趣。

       关于CES

　　2018年元旦刚过，科技界便迎来了新年的头等大事——消费电子产品展览会（简称：CES）。本届CES举办时间为：北京时间2018年1月10日-13日。在这次的展会中将有什么黑科技发布？又会有哪些新品出现呢？敬请关注新浪科技#CES 2018#特辑，我们会为您带来最新鲜的科技资讯。

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