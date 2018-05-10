个头越矮寿命越长？身高1米5的我看完乐了

来源：科普中国

本文专家：杨超，医学博士，火箭军总医院主治医师

本文审稿：陈海旭博士，副研究员，解放军总医院南楼临床部、老年疾病国家临床医学研究中心、老年医学研究所。

早在100多年前，科学家就开始研究身高与寿命之间的关系。到底是矮个子活得长还是高个子活得长？

最近，美国科学家进行的一项调查研究显示，身高在1.5748米以下的男性寿命最长。研究人员发现，矮个子男性更可能拥有一种名为“FOXO3”的保护性长寿基因。这种基因令人在早期发育阶段身材矮小，令寿命更长。此外，矮个男性的血液胰岛素水平可能较低，患癌症几率也可能较低。

中国老年医学研究所曾对100名90岁以上的寿星进行检测，发现平均身高男性为1.50米，女性为1.40米。

在动物世界中，也存在类似的现象。一般体型较小的动物，如老鼠、小猴子往往活的更久，较小的亚洲象也总是比更大的非洲象更长寿。

那么身高与寿命真的有关系吗？寿命还由哪些因素影响呢？今天我们就一起来看看！

身高是由什么决定的？

身高是指从头顶点至地面的垂距，一般以厘米（cm）作单位，也常用米（m）。先天遗传和后天环境因素都对人的身高有重要影响，但大约90%是取决于基因遗传。

父母如果个子高，孩子很可能个儿也高。科学研究发现，HMGA2的基因，是控制身高的基因之一，其它身高基因还有待发现。

寿命是由谁决定的？

寿命，是指从出生经过发育、成长、成熟、老化以至死亡前机体生存的时间。人类寿命的长短受多种因素影响。

遗传基因、环境因素、性别、生活方式（如饮食、营养、运动等）、情绪性格、医疗卫生条件等都会对人的寿命产生影响。

身高与寿命真的有关系么？

从生物学的角度来讲，主要有以下的可能性。

矮个子的人有更低水平的胰岛素和胰岛素类一型生长因子（IGF-1）。

矮个子的人心脏和肺占身体体重的比率更大，心肺的负荷更小。

矮个子的人比高个子患心室肥大和高血压的少。

矮个子的人由于BMI（身体质量指数）相对较低，高血压、冠心病、脑血管中风相关的致死率更低。

生活习惯比身高更影响长寿

人的身高是无法改变的，高个子的人也不用担心。身高对寿命的影响不是直接的，只是增加了某些疾病患病的可能性。不要在乎个头高矮，健康的生活习惯才是决定寿命长短的最重要的因素。

1、 控制饮食

低盐低脂饮食，适当摄入新鲜蔬菜水果，主食做到粗细搭配，增加豆制品食物，少吃糖果、糕点，少饮或不饮酒。

2、 规律运动

建议选择有氧运动，如慢跑、游泳、骑自行车等。

3、 良好社交

良好的人际关系可以帮助缓解压力，提高机体的免疫能力。

4、健康情绪

避免愤怒、悲伤、忧思、焦虑、恐惧等不良情绪，积极的情绪和情感，可促使机体分泌有益于长寿的激素和酶，增强预防疾病和抗衰的能力。

5、睡眠充足

每晚保证7至8小时的睡眠，日间午睡半小时左右为宜，最好别超过1小时。有良好午睡习惯的人，免疫功能要比不睡午觉者强，且不容易患冠心病、高血压等疾病。