新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

个头越矮寿命越长？身高1米5的我看完乐了

个头越矮寿命越长？身高1米5的我看完乐了
2018年05月10日 10:04 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：科普中国

　　本文专家：杨超，医学博士，火箭军总医院主治医师

　　本文审稿：陈海旭博士，副研究员，解放军总医院南楼临床部、老年疾病国家临床医学研究中心、老年医学研究所。

　　早在100多年前，科学家就开始研究身高与寿命之间的关系。到底是矮个子活得长还是高个子活得长？

　　最近，美国科学家进行的一项调查研究显示，身高在1.5748米以下的男性寿命最长。研究人员发现，矮个子男性更可能拥有一种名为“FOXO3”的保护性长寿基因。这种基因令人在早期发育阶段身材矮小，令寿命更长。此外，矮个男性的血液胰岛素水平可能较低，患癌症几率也可能较低。

　　中国老年医学研究所曾对100名90岁以上的寿星进行检测，发现平均身高男性为1.50米，女性为1.40米。

　　在动物世界中，也存在类似的现象。一般体型较小的动物，如老鼠、小猴子往往活的更久，较小的亚洲象也总是比更大的非洲象更长寿。

　　那么身高与寿命真的有关系吗？寿命还由哪些因素影响呢？今天我们就一起来看看！

　　身高是由什么决定的？

　　身高是指从头顶点至地面的垂距，一般以厘米（cm）作单位，也常用米（m）。先天遗传和后天环境因素都对人的身高有重要影响，但大约90%是取决于基因遗传。

　　父母如果个子高，孩子很可能个儿也高。科学研究发现，HMGA2的基因，是控制身高的基因之一，其它身高基因还有待发现。

　　寿命是由谁决定的？

　　寿命，是指从出生经过发育、成长、成熟、老化以至死亡前机体生存的时间。人类寿命的长短受多种因素影响。

　　遗传基因、环境因素、性别、生活方式（如饮食、营养、运动等）、情绪性格、医疗卫生条件等都会对人的寿命产生影响。

　　身高与寿命真的有关系么？

　　从生物学的角度来讲，主要有以下的可能性。

　　矮个子的人有更低水平的胰岛素和胰岛素类一型生长因子（IGF-1）。

　　矮个子的人心脏和肺占身体体重的比率更大，心肺的负荷更小。

　　矮个子的人比高个子患心室肥大和高血压的少。

　　矮个子的人由于BMI（身体质量指数）相对较低，高血压、冠心病、脑血管中风相关的致死率更低。

　　生活习惯比身高更影响长寿

　　人的身高是无法改变的，高个子的人也不用担心。身高对寿命的影响不是直接的，只是增加了某些疾病患病的可能性。不要在乎个头高矮，健康的生活习惯才是决定寿命长短的最重要的因素。

　　1、 控制饮食

　　低盐低脂饮食，适当摄入新鲜蔬菜水果，主食做到粗细搭配，增加豆制品食物，少吃糖果、糕点，少饮或不饮酒。

　　2、 规律运动

　　建议选择有氧运动，如慢跑、游泳、骑自行车等。

　　3、 良好社交 

　　良好的人际关系可以帮助缓解压力，提高机体的免疫能力。

　　4、健康情绪

　　避免愤怒、悲伤、忧思、焦虑、恐惧等不良情绪，积极的情绪和情感，可促使机体分泌有益于长寿的激素和酶，增强预防疾病和抗衰的能力。

　　5、睡眠充足

　　每晚保证7至8小时的睡眠，日间午睡半小时左右为宜，最好别超过1小时。有良好午睡习惯的人，免疫功能要比不睡午觉者强，且不容易患冠心病、高血压等疾病。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有