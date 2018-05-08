新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

2018ASC世界大学生超算竞赛开赛：11队齐破赛会纪录

2018ASC世界大学生超算竞赛开赛：11队齐破赛会纪录
2018年05月08日 19:05 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 5月8日消息，5月7日，正在南昌大学举行的2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）首个正式比赛日，出现了11支队伍打破HPL浮点性能赛会纪录的壮观一幕。其中，台湾清华大学创下3000W功耗约束下每秒42.99万亿次浮点运算性能的惊人佳绩，而首次入围总决赛的“黑马”青海大学表现也令人惊叹，以每秒40.47万亿次浮点运算性能排名第二。此外，中山大学、清华大学、北京航空航天大学等多只队伍也表现出色，总计共有11支队伍同时打破了ASC17创造的31.7万亿次/秒的赛会纪录。

台湾清华大学团队台湾清华大学团队

　　HPL是国际最通用的超级计算机浮点性能基准测试程序，是全球最快超算TOP500排行的重要依据。ASC竞赛的HPL计算性能测试有严格的规定，要求各参赛队伍在总功耗3000W的限制下，采用组委会统一提供的超算节点、高速网络和自行配置加速卡等设备，完成超算系统构建。

　　台湾清华大学代表队设计了“4机16卡”的异构超算系统，共采用4台浪潮AI超算服务器NF5280M5配置NVIDIA Tesla 系列的12块V100与4块P100 GPU加速卡，通过精细的控制优化，在3000W功耗约束下实现整体系统42.99万亿次/秒的持续浮点运算性能。

　　除HPL和HPCG基准测试外，决赛的20强队伍还在首日完成了2017年诺贝尔化学奖冷冻电镜技术的核心应用三维重构软件Relion的计算优化，以及现场公布的神秘应用分子动力学软件SIESTA的计算优化。在接下来5月8日即将进行的比赛中，所有队伍将面临一项“超级挑战”，即微软人工智能机器阅读理解，这是当前人工智能的核心难题之一，同时也是本届大赛“e Prize计算挑战奖”的指定赛题。此外，8日的赛题还包括美国国家航空航天局（NASA）的著名计算流体力学软件CFL3D的计算优化。

　　ASC竞赛是目前全球规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。ASC18由亚洲超算协会、浪潮集团、南昌大学联合举办，共有来自全球的300余支队伍报名参赛，最终有20支队伍成功晋级决赛。总决赛将于5月9日揭晓冠亚军、最高计算性能奖、e Prize计算挑战奖等各项大奖。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有