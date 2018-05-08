2018ASC世界大学生超算竞赛开赛：11队齐破赛会纪录

新浪科技讯 5月8日消息，5月7日，正在南昌大学举行的2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）首个正式比赛日，出现了11支队伍打破HPL浮点性能赛会纪录的壮观一幕。其中，台湾清华大学创下3000W功耗约束下每秒42.99万亿次浮点运算性能的惊人佳绩，而首次入围总决赛的“黑马”青海大学表现也令人惊叹，以每秒40.47万亿次浮点运算性能排名第二。此外，中山大学、清华大学、北京航空航天大学等多只队伍也表现出色，总计共有11支队伍同时打破了ASC17创造的31.7万亿次/秒的赛会纪录。

台湾清华大学团队

HPL是国际最通用的超级计算机浮点性能基准测试程序，是全球最快超算TOP500排行的重要依据。ASC竞赛的HPL计算性能测试有严格的规定，要求各参赛队伍在总功耗3000W的限制下，采用组委会统一提供的超算节点、高速网络和自行配置加速卡等设备，完成超算系统构建。

台湾清华大学代表队设计了“4机16卡”的异构超算系统，共采用4台浪潮AI超算服务器NF5280M5配置NVIDIA Tesla 系列的12块V100与4块P100 GPU加速卡，通过精细的控制优化，在3000W功耗约束下实现整体系统42.99万亿次/秒的持续浮点运算性能。

除HPL和HPCG基准测试外，决赛的20强队伍还在首日完成了2017年诺贝尔化学奖冷冻电镜技术的核心应用三维重构软件Relion的计算优化，以及现场公布的神秘应用分子动力学软件SIESTA的计算优化。在接下来5月8日即将进行的比赛中，所有队伍将面临一项“超级挑战”，即微软人工智能机器阅读理解，这是当前人工智能的核心难题之一，同时也是本届大赛“e Prize计算挑战奖”的指定赛题。此外，8日的赛题还包括美国国家航空航天局（NASA）的著名计算流体力学软件CFL3D的计算优化。

ASC竞赛是目前全球规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。ASC18由亚洲超算协会、浪潮集团、南昌大学联合举办，共有来自全球的300余支队伍报名参赛，最终有20支队伍成功晋级决赛。总决赛将于5月9日揭晓冠亚军、最高计算性能奖、e Prize计算挑战奖等各项大奖。