想记住你的梦？那就吃维他命B6吧

来源：蝌蚪五线谱

一项来自澳大利亚阿德莱德科学家们的研究认为，服用维他命B6有助于人们回忆他们的梦。

这一切始于阿德莱德大学心理学院Denholm Aspy博士在入睡前吃了一次B6补充剂。

他表示：“某天晚上我服用了一种维他命B补充剂，之后我注意到晚上我的梦更加生动。我不确定这是什么缘故，但当时我的同事Natasha Madden认为可能是因为我睡前服用了的B6。”

在浏览了相关文献后，他了解到除了轶事证据外，只有一个研究分析过这种联系。但那一研究由诸多限制，样本太小（只有12名参与者）以及测量梦回忆的频率也很低。于是他开始了一个随机双盲以及安慰剂对比研究，参与者们在睡前会服用240毫克维他命B6。

在研究开始之前，大多数参与者很少能记住他们的梦，等到研究结束的时候这种情况有所改善。

一名参与者在完成研究后表示：“貌似随着时间的流逝，我的梦越来越清晰，也越来越容易被记住。一天结束后我都还记得梦的内容。”

另外一名参与者则说道：“我的梦变得更加真实，我迫不及待想要上床做梦了！”

Aspy博士表示他并未研究其他补充剂对梦的影响，不过他打算将维生素B6和其它物质与清醒梦技术结合起来，以便了解这样是否能够增强总体清醒梦的成功率。

对于想要记住梦的人来说，好消息是维他命B6天然存在于许多食物中，包括谷物、豆类蔬菜、水果（比如香蕉和牛油果）、蔬菜（比如菠菜和土豆）、牛奶、芝士、鸡蛋、红肉、肝脏和鱼。不过在完全了解维他命的作用之前，我们还需要等待科学家们的进一步调查。

Aspy博士说道：“至于维他命B6的效果是否会因为人体从食物中吸收的多少而产生变化，则有待进一步调查。如果维他命B6只会在摄入量低的人身上起作用，那么连续摄入可能会降低它的效果。”

此外，该研究依旧有限制。Aspy博士解释道：“我的研究样本很广，但我们的研究依旧有限制。第一，我们的参与者年龄限制在18-40岁之间。这是为了避免重复2002年一项研究的标准。其次，身体有问题的参与者无法参与研究，因此我们不确定维他命B6对临床群体是否由类似效果。我怀疑这对维他命B6缺乏人群更有效，但它可能不适合患有特定疾病的人——尤其是快速眼动睡眠障碍人士，以及那些服用的药物会与高剂量维他命B6产生反应的人。”

清醒梦指的是做梦的人清楚地知道自己在做梦，这是一个有趣但没有得到充分研究的领域。除了有趣之外，研究人员们认为人们还可以利用清醒梦来锻炼运动技能。有些研究还认为可以利用清醒梦来治疗噩梦和其它创伤经历。虽然清醒梦的概念已经存在了几个世纪，但直到20世纪70年代末才有研究真正分析它。近来，也有越来越多的证据表明清醒梦对健康有潜在好处，并且它是一个可以学习和练习的技能。