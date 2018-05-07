“亚洲蹲”只有亚洲人能做到？这可不一定

来源：蝌蚪五线谱公众号

“亚洲蹲”是亚洲人常采用的蹲姿，即双脚完全着地，臀部贴近脚踝而双膝分开。

有人认为，“亚洲蹲”是亚洲人的专属，很多欧美人是做不到“亚洲蹲”的。事实真的是这样吗？有些人做不到“亚洲蹲”的原因是什么？

国家体育总局健身气功管理中心副研究员丁丽玲表示，没有大规模研究证实大部分欧美人蹲不下，所以不应直接下结论。如真有这种现象，可能是因为很多欧美人块头较大，下蹲时不易挤压；再加上他们从小没有蹲的习惯，到了一定年龄，就越发蹲不下了。

从历史角度来看，欧美人也并非做不到“亚洲蹲”。实际上美国在50年代的时候一度非常流行“亚洲蹲”，不过那个时候他们把这种蹲法叫做“Hunkerin”，意思是“屁股蹲”。

这种蹲姿一开始是在美国南方的阿肯色大学流行起来的。许多人在车顶、电话亭还有其他公共场所一蹲就是几个钟头，蹲着聊人生、蹲着谈理想、蹲着吃披萨、蹲着看比赛，甚至还出现了蹲姿比赛，比谁能蹲更久。

但是到了60年代，这种蹲法就不再流行了。

可见，“亚洲蹲”并不是亚洲人的专属，那为什么在现实生活中有些人做不到“亚洲蹲”呢？

除了上文提到的原因，南京市第一医院骨科医生蒋逸秋博士表示，完成“亚洲蹲”，同时需要腰、髋、膝、踝四个关节协作以及身体多块肌肉相互配合，下蹲动作中被用到的肌肉为竖脊肌、臀大肌、股四头肌、腘肌、小腿三头肌。

任何一块肌肉出现问题，都会导致“亚洲蹲”功能的丧失。

还有一些疾病，比如膝关节、髋关节、踝关节以及腰椎出现一些病理性改变，同样会导致不能完成“亚洲蹲”。

此外，丁丽玲补充道，能不能完全蹲下去跟很多因素有关，比如年龄、体型、骨质及韧带情况等，不能简单地以东西方人种差异而论。