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积极的意义创造：每天拍照发朋友圈增强个人幸福感

积极的意义创造：每天拍照发朋友圈增强个人幸福感
2018年05月06日 12:04 新浪科技
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Instagram程序中有200多万照片帖子有“365天标签”，成千上万用户使用摄影图分享网站Blipfoto——每日在线图片分享网站。这些照片会让人们产生美好的回忆，拥有一份好心情。　　Instagram程序中有200多万照片帖子有“365天标签”，成千上万用户使用摄影图分享网站Blipfoto——每日在线图片分享网站。这些照片会让人们产生美好的回忆，拥有一份好心情。
Instagram程序中有200多万照片帖子有“365天标签”，成千上万用户使用摄影图分享网站Blipfoto——每日在线图片分享网站。这些照片会让人们产生美好的回忆，拥有一份好心情。　　Instagram程序中有200多万照片帖子有“365天标签”，成千上万用户使用摄影图分享网站Blipfoto——每日在线图片分享网站。这些照片会让人们产生美好的回忆，拥有一份好心情。

　　新浪科技讯 北京时间5月6日消息，据国外媒体报道，虽然社交媒体潜在使人们变得抑郁，但是最新一项研究发现，每天拍一张照片，并发布在互联网站上，有可能会增强人们的幸福感。

　　英国谢菲尔德大学和兰卡斯特大学最新研究报告表明，在社交媒体的“朋友圈”发布照片的时刻会带来多种益处，其中包括：利已、社区互动和潜在的美好回忆。

　　Instagram程序中有200多万照片帖子有“365天标签”，成千上万用户使用摄影图分享网站Blipfoto——每日在线图片分享网站。

　　研究报告合著作者、安德鲁·考克斯（Andrew Cox）博士说：“每天拍摄一张照片，并在线分享，将在许多方面影响人们的幸福指数。在全球各地，这种方式不同程度地激励着人们，促使他们摆脱常规的生活方式，并让他们与其他人联系起来，让他们感觉更富有创造力。”

　　他们喜欢拍照，但也会回顾看一些老照片，许多人将它作为一种日记形式。似乎这是一种新兴的趋势潮流，将他们所做的称为“数字化日常练习”，例如：每天跑步、在线分享奔跑路线、每天编织或者写作。

　　每天拍照仅是其中一种方式，这项最新研究持续两个月记录了参与者拍摄照片的内容、增加的文字，以及他们如何和其他人拍摄的照片进行互动评论。这项研究表明，花些时间留意生活中的点点滴滴，在一天中寻常不同或者与众不同的事物，这种做法将带来积极的幸福感。

　　考古斯博士说：“当人们谈论到社交媒体成瘾或者不利影响时，最重要的是意识到人们使用巧妙的方法改善他们的生活。”

　　这项研究的参与者发现，人们每天拍照分享在“朋友圈”，将使他们获得更多的锻炼，生活更有目的性，掌握一些能力和技能。一位参与者说：“我的工作是承受非常高压力的职位，一些日子里我几乎快要窒息，你知道我的意思，仅是一些想法：噢，等一下！我需要停下来拍摄这只落在电脑上的昆虫或者其它事物。我认为花点时间是非常有益的。”

　　同时，这项研究还发现，在线接触将帮助人们消除和悲伤，同时还能结识有共同兴趣爱好的新朋友。一些参与者提前退休，发现这些联系方式已取代了他们错过的日常办公室闲聊。在线文字可用于提供个人叙事、回忆往事，以及解释朋友圈的照片。

　　另一位参与者表示，如果我处于情绪低落或者有什么感觉时，当我打开社交媒体的朋友圈，看到以前的照片，会让我联想起美好的回忆。你知道这些照片将让我产生积极的回忆，即使回忆的往事很简单，甚至是在外面用半个小时吃了一顿午餐，但每次回忆时都会感觉很放松。

　　研究人员指出，这种做法是一种积极的意义创造过程，该过程中一种新的幸福概念浮现出来。（叶倾城）

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