立夏来了！怎样才能用最正确姿势进入夏天？

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5月5日是立夏节气，立夏意为夏季的开始，是夏季的第一个节气，也是我国较早形成的八个节气之一。交节日期在公历5月5日至7日之间，太阳的直射点到达黄经45°。

今天立夏，我们应该用怎样的姿势进入这个夏天呢？快来看看立夏这天可以做哪些事！

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立夏节气的物候特征

时至立夏， 气温已经明显升高， 经过春风春雨的化育，大部分地区的农作物进入旺盛的生长阶段， 即 “物至此时皆假大也” 。 自立夏起的三候依次为： “蝼蝈鸣、 蚯蚓出和王瓜生” 。 说的是生活在温暖潮湿环境中的蝼蝈开始鸣叫， 蚯蚓掘土而出， 王瓜的藤蔓也开始快速地攀爬生长。

民间有 “立夏无雨， 碓头无米” 等农谚， 言明立夏日及时雨的重要。 同时， 适当的田间管理也必须跟上， 所谓“立夏三日正锄田” “夏天不锄地， 冬天饿肚皮” 。

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过立夏的征文“姿势”！

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举行“迎夏”仪式

与立春一样， 立夏也曾是我国一个重要的传统节日， 古称“立夏节” 。 据《礼记·月令》记载， 立夏日， 天子亲率三公九卿、 诸侯大夫， 迎夏于南郊。 举行如此隆重的 “迎夏” 仪式， 意在表明天子对顺应天时的仰赖与敬重， 希望能够奉天承运， 求来风调雨顺、 作物丰收的好年景。

当然，举行迎夏仪式有点复杂，一般个人不太好操作，如果一些公园、景区举办此类活动，你也可以参加。

江苏某高校举行的汉服迎立夏仪式，图/http://image.so.com/

2

吃上一碗立夏饭

许多地区至今仍保留着各具特色的 “立夏饭” ，名称也不尽相同。 单就江浙一带， 就有乌米饭、 五色饭和野米饭等区别。乌米饭是用乡人俗称“乌树”的野生灌木叶子汁液浸米蒸煮而成。

据说， 立夏吃乌米饭可以强健身体， 不仅能防止夏季中暑和消瘦等， 还能避免蚊虫叮咬。 五色饭则是用赤豆、 黄豆、黑豆、 青豆和绿豆等五色豆拌合白米煮成。

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相比较而言，做野米饭要更多几番童趣， “野米饭” 也叫 “野火饭” ——三五成群的孩童们大清早相约着从家里带上锅具等来到野外，搭个临时灶台，拾来柴草。 再去几户人家讨来米，到肉铺去要点肉，竹林里的笋随处可见，别人家地里新熟的蚕豆也大可放心采摘。置办妥当后，一顿野味十足的午饭就值得期待了。 这是约定俗成给予儿童的立夏特惠礼，也是名副其实的“野炊” 。

据说，孩子们吃了野米饭，可以抵住暑日的热袭，不疰（读zhù）夏。北方地区，有立夏给孩子吃鸡蛋以防疰夏的。

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3

吃凉食

与进补习俗相呼应的，是饮冰水、吃凉食等消夏的解暑习俗。古人早就有冬季贮冰于窖中，以待夏用的做法，朝廷还专门设有掌管贮冰和启冰的凌官。

明代《帝京景物略》卷二有腊八日 “纳冰窖中” 和 “立夏日，启冰，赐文武大臣” 的记述；清代《清嘉录》 对立夏日食冷饮的习俗也有相关记载： “士人置窨冰，街坊担卖，谓之 ‘凉水’ 。或杂以杨梅、桃子、花红之属，俗称 ‘冰杨梅’ ‘冰桃子’ 。 ” 防暑消夏是立夏日多种习俗的核心所在。

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看到这里，你打算用什么样的姿势度过立夏，进入夏天呢？