新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

立夏来了！怎样才能用最正确姿势进入夏天？

立夏来了！怎样才能用最正确姿势进入夏天？
2018年05月05日 10:34 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：知识就是力量微信公众号

　　5月5日是立夏节气，立夏意为夏季的开始，是夏季的第一个节气，也是我国较早形成的八个节气之一。交节日期在公历5月5日至7日之间，太阳的直射点到达黄经45°。 

　　今天立夏，我们应该用怎样的姿势进入这个夏天呢？快来看看立夏这天可以做哪些事！

动图/http://image.so.com/动图/http://image.so.com/

　　立夏节气的物候特征

　　时至立夏， 气温已经明显升高， 经过春风春雨的化育，大部分地区的农作物进入旺盛的生长阶段， 即 “物至此时皆假大也” 。 自立夏起的三候依次为： “蝼蝈鸣、 蚯蚓出和王瓜生” 。 说的是生活在温暖潮湿环境中的蝼蝈开始鸣叫， 蚯蚓掘土而出， 王瓜的藤蔓也开始快速地攀爬生长。

　　民间有 “立夏无雨， 碓头无米” 等农谚， 言明立夏日及时雨的重要。 同时， 适当的田间管理也必须跟上， 所谓“立夏三日正锄田” “夏天不锄地， 冬天饿肚皮” 。

图/http://image.so.com/图/http://image.so.com/

　　过立夏的征文“姿势

　　1

　　举行“迎夏”仪式

　　与立春一样， 立夏也曾是我国一个重要的传统节日， 古称“立夏节” 。 据《礼记·月令》记载， 立夏日， 天子亲率三公九卿、 诸侯大夫， 迎夏于南郊。 举行如此隆重的 “迎夏” 仪式， 意在表明天子对顺应天时的仰赖与敬重， 希望能够奉天承运， 求来风调雨顺、 作物丰收的好年景。

　　当然，举行迎夏仪式有点复杂，一般个人不太好操作，如果一些公园、景区举办此类活动，你也可以参加。

江苏某高校举行的汉服迎立夏仪式，图/http://image.so.com/江苏某高校举行的汉服迎立夏仪式，图/http://image.so.com/

　　2

　　吃上一碗立夏饭

　　许多地区至今仍保留着各具特色的 “立夏饭” ，名称也不尽相同。 单就江浙一带， 就有乌米饭、 五色饭和野米饭等区别。乌米饭是用乡人俗称“乌树”的野生灌木叶子汁液浸米蒸煮而成。 

　　据说， 立夏吃乌米饭可以强健身体， 不仅能防止夏季中暑和消瘦等， 还能避免蚊虫叮咬。 五色饭则是用赤豆、 黄豆、黑豆、 青豆和绿豆等五色豆拌合白米煮成。 

图/http://image.so.com/图/http://image.so.com/

　　相比较而言，做野米饭要更多几番童趣， “野米饭” 也叫 “野火饭” ——三五成群的孩童们大清早相约着从家里带上锅具等来到野外，搭个临时灶台，拾来柴草。 再去几户人家讨来米，到肉铺去要点肉，竹林里的笋随处可见，别人家地里新熟的蚕豆也大可放心采摘。置办妥当后，一顿野味十足的午饭就值得期待了。 这是约定俗成给予儿童的立夏特惠礼，也是名副其实的“野炊” 

　　据说，孩子们吃了野米饭，可以抵住暑日的热袭，不疰（读zhù）夏。北方地区，有立夏给孩子吃鸡蛋以防疰夏的。

图/http://image.so.com/图/http://image.so.com/

　　3

　　吃凉食

　　与进补习俗相呼应的，是饮冰水、吃凉食等消夏的解暑习俗。古人早就有冬季贮冰于窖中，以待夏用的做法，朝廷还专门设有掌管贮冰和启冰的凌官。

　　明代《帝京景物略》卷二有腊八日 “纳冰窖中” 和 “立夏日，启冰，赐文武大臣” 的记述；清代《清嘉录》 对立夏日食冷饮的习俗也有相关记载： “士人置窨冰，街坊担卖，谓之 ‘凉水’ 。或杂以杨梅、桃子、花红之属，俗称 ‘冰杨梅’ ‘冰桃子’ 。 ” 防暑消夏是立夏日多种习俗的核心所在。

图/http://image.so.com/图/http://image.so.com/

　　看到这里，你打算用什么样的姿势度过立夏，进入夏天呢？

立夏姿势节气
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有