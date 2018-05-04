为什么掰手指会“咔咔”响？到底能不能掰？

来源：科普中国

本文专家：袁锋，上海市东方医院关节与骨病专科副主任医师，医学博士

生活中，很多人动不动就喜欢把手指掰得“咔咔”响，尤其是小学生和中学生。在别人的面前把手指头弄出“咔咔”的响声，觉得很酸爽，认为这既是一种技能，还能炫耀。

但是，你有没有想过掰手指为什么会发出“咔咔”的声音呢？让人酸爽的掰手指会带来哪些危害呢？一起了解一下。

掰手指为什么会响？

关于掰手指引起的弹响，其实有很多理论，其中以气泡理论支持者最多。该理论认为，手指关节发出的声音与润滑和缓冲关节的滑液中出现的二氧化碳气泡有关。

掰手指会发出响声的原因，主要分为以下两种：

手指的生理性弹响

生理性弹响有其发生的机制。简单的来说，生理性弹响就是不会引起手指关节任何疼痛，任何不适的弹响。

一般生理性弹响问题不大，所以不用太过担心。要做的只是观察就行了。

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病理性弹响

比如，手指的骨性关节炎，手指的腱鞘炎都会引起手指间关节的弹性，这种弹响是由于手指的病变引起。

手指骨关节炎，是手指软骨退变，骨质增生，导致手指间关节的摩擦阻力增大，从而导致弹响。腱鞘炎是由于手指屈肌腱被压迫导致的局部炎症，从而引起弹响。

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病理性弹响，需要尽量让手指休息制动，避免弹响的发生。一般要治疗原发病，最好到医院看一下，结合医生的体格检查，然后进一步处理。

掰手指会导致关节炎吗？

两者之间有一定的关系，但是手指间关节适当的生理性弹响不会引起手指间关节炎，也不会引起手指间关节的其他毛病。

但是，有些人喜欢特意把手指掰出一些弹响，认为这些动作非常酷。有些人甚至对弹响有瘾，每天就不停的让手指间关节弹响。一定要注意手指间关节弹响的适度适量。

掰手指还有哪些危害？

从医学角度讲，弹响其实本身也是一种摩擦，适度的弹响对关节没有坏处，但弹响的发生率高了，摩擦增多了，慢慢会产生手指间关节的慢性炎症，从而也会慢慢导致手指间关节炎。

即使是生理性弹响，也要掌握适度适量。因为一旦生理性弹响增多，或者人为的使生理性弹响大大的增多，最终容易导致病理性弹响。

所以，掰手指要适度。