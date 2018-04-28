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为什么受到惊吓时大脑会一片空白？因为脑子短路了？

为什么受到惊吓时大脑会一片空白？因为脑子短路了？
2018年04月28日 08:50 新浪科技综合
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　　来源：科普中国

　　相信大部分人都遇到过这样的情况：被吓了一跳的时候，突然会怔住，并且大脑一片空白，全身也动不了了……

　　被吓到时为什么会出现“大脑一片空白身体也动不了”这些情况呢？到底是怎么一回事？会产生什么危害吗？一起去寻找答案。

　　人被吓到时为什么出现这些情况？

　　人在处于惊吓状态时，机体的反应分为2个阶段：

　　心因性休克

　　出现惊呆了的状况，这是因为机体处于第1阶段，和心因性休克有关。

　　受到巨大惊吓时，短时间内心理上产生极大震撼，肾上腺激素尚来不及分泌，此时可出现短暂的心因性休克，发生时间在应激反应之前。

　　休克会导致血压下降，继而大脑供血不足，影响思维能力，即常说的脑海中一片茫然，判断力、决策力、行动力暂时性下降，不知所措。肌肉供血不足，运动能力受限，出现呆滞不动。

　　应激反应

　　我们熟悉的阶段是第2阶段，称为“应急状态”，医学上叫做“应激反应”。

　　身体会调动各方面的生理、心理资源应对危机，肾上腺激素的分泌迅速增加，心跳、呼吸加快，血压上升，大脑得到更多的血氧供应，注意力高度集中，思维敏捷、行动迅速，思维能力提高，反应速度加快，达到急中生智的效果。

　　肌肉供血增加，爆发力增强。胃肠道供血减少，可导致应激性胃溃疡。皮肤供血减少，皮肤温度下降。

　　所以，恐惧时常有发冷的感觉，继而肌肉震颤供热，导致不由自主的发抖。

　　糖皮质激素分泌增加

　　人被吓到时，糖皮质激素分泌增加，免疫反应受到抑制，机体暂时不会出现炎症反应，不会出现红肿热痛等不适感，不会出现发烧等常见的症状。但是压力解除后，机体有透支的感觉，很可能会生病。

　　运动中枢兴奋

　　运动中枢兴奋，抑制感觉中枢，从而对疼痛的耐受力提高，浑然不觉，同时神经系统的兴奋会让机体对疲劳的耐受程度提高，不眠不休暂时也不会觉得累，但是事后会加倍感到疲劳，出现倒头呼呼大睡。

　　会产生哪些危害？

　　社会医学中将受到惊吓归类为“生活事件”，不同生活事件会对应不同的分值，一年内积累的生活事件达到200分，第二年生病的概率大幅度增加，如果生活事件达到300分，则第二年生病的概率非常大。

　　出现应激反应，事后容易生病、容易加倍疲劳、容易发生应激性胃溃疡等。

　　由此可见，应激状态时机体调动所有资源度过难关，但这是需要付出代价的，例如会引起免疫力的下降，导致疾病。

　　如何应对这些情况？

　　长期的训练，会丰富应激经验，缩短无反应期的时间，让机体在面对紧急状况时可以迅速进入应激状态，做好及时的应对。

　　要重点预防心因性休克的发生，这都需要长期的个人修养与积累，有了这份淡定从容，我们受到惊吓时不再吓傻吓呆，而是冷静理智的沉着因对，化解危机。

　　做好周全的应激预案和人生规划，那么就能大大降低应激事件出现的概率和频次，拥有岁月静好、游刃有余的人生。

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