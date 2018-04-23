“腰子”吃多了小心不育！别再被这些谣言骗了…

从小到大，一直都听到过吃啥补啥的说法。最普遍的有：多吃点儿核桃能补脑，多吃点儿香蕉便秘不用愁，多吃点腰子补肾杠杠的，多吃点儿猪蹄养颜又美容……

真的吃啥就能补啥吗？从科学的角度来看看这些说法是否正确。

核桃补脑？这种说法并不准确！

据相关研究，核桃是各种坚果中抗氧化能力最强的一个品种，除了果仁中的维生素E之外，果仁外面包裹的那层褐皮还富含多酚类物质。同时，核桃还含有α-亚麻酸，它能够在身体中被转换为DHA，DHA对婴幼儿大脑发育和老年人延缓大脑衰老都有重要意义。

但是，上述这些有益营养成分并非核桃所特有，核桃也不是其最好的食物来源。更重要的是，这些成分并不能在短时间内改变大脑的活动状态。

多数人的智力基本在20~30岁左右达到顶峰，之后则很难提升。正确的饮食包括日常摄入少量核桃等坚果，确实有利于延缓大脑的衰老过程，减少包括中风在内的疾病风险。

总而言之，核桃是一种营养不错的坚果，细水长流地每天少量吃点坚果类食物，对于改善心脑血管相关指标，从而让大脑老得慢一些，可能会有点长期效果。

香蕉通便？这种说法并不准确！

人们都认为香蕉含有食物纤维，可刺激大肠蠕动，进而通便。其实必须是熟透的香蕉才有这样的作用，现在市面上很多香蕉，为了方便长途运输和保存，在外皮青绿时就会被摘下来，然而未成熟的香蕉不仅不能通便，还可能会引起便秘。

这是由于香蕉中含有鞣酸，尤其是未熟的香蕉，更含有大量的鞣酸。而鞣酸有很强的收敛作用，会抑制胃肠蠕动，将粪便结合成干硬粪便，从而引起便秘。

不过，熟透的香蕉也并非预防便秘的上等选择，高膳食纤维水果才是通便的“利器”！

香蕉含膳食纤维仅为1.2g/100g，石榴含膳食纤维高达4.8g/100g，长把梨也比香蕉高，为4.0g/100g。

另外，苹果含有丰富的膳食纤维，可以吸收本身容积2.5倍的水分，使便便变软易于排出，尤其适于老人婴幼儿。

腰子补肾？这种说法完全错误！

在吃啥补啥的想法之下，很多人都觉得，腰子和鞭都是补肾的食物。然而，专家提醒这些想要壮腰补肾的男性们，吃多了“腰子”小心不育。

动物腰子的主要营养成分是蛋白质和脂肪，吃了并不能治肾亏。而且这类食物大多高脂肪高胆固醇，多吃对人体并没有好处。

最新研究发现，猪、牛、羊的肝、肾脏等，里面均有不同含量的重金属镉，人们在食补的同时把镉也吃进肚子里，很可能会造成不育不孕，如果再加上本身就是吸烟人群，不育几率高达六成。

根据世卫组织的建议，每人每周接触的镉不应超过每公斤体重7微克。

“腰子”含有高量的镉，对人体组织和器官的危害是多方面的，主要是对肾脏、肝脏和生殖功能的危害，造成精子数目减少，影响受孕。

生活中为了防止镉元素的摄入过多，可以选择一些含锌的食物等。可以多吃一些蔬菜、水果等，高锌食品以贝壳类动物为主。多食用牛奶和豆制品，其所含有的丰富钙质是有用的“毒素搬移工”。

可以说多吃腰子不但不能补肾，反而还危害身体健康。

猪蹄美容？毫无道理！

首先，猪蹄中含有大量的结缔组织，其结构致密，不易被人体消化酶消化。

其次，猪蹄中富含的胶原蛋白是一种典型的不完全蛋白质，其氨基酸构成与人体需要差别较大，吸收利用率很低。

再次，即便一部分胶原蛋白以氨基酸的形式被吸收利用，那么也不一定能够合成胶原蛋白。因为人体会根据生理需求，首先合成身体最需要的蛋白质，而非胶原蛋白。

最后，即便是人体需要合成胶原蛋白，这个合成的过程中除了需要两种原料氨基酸脯氨酸与赖氨酸，还需要两种强有力的“促进剂”：维生素C（新鲜蔬果中富含）和铁（肝脏、血、瘦肉等是铁的良好来源），如果缺乏任何一种原料都不能合成胶原蛋白。

不仅如此，猪蹄中还含有超高脂肪和胆固醇，一天吃一个猪蹄就可以达到饱和的胆固醇量。

多吃猪蹄，不仅不能变美，反而还会变胖。

所以说，很多食疗的效果都是夸大甚至完全是虚假的，完全没有那么神奇，还是均衡饮食最靠谱！