中国第34次南极考察队圆满完成任务抵达上海

新浪科技讯 4月21日消息，中国第34次南极考察队（以下简称考察队）克服种种困难，圆满完成各项考察任务，于2018年4月21日顺利返抵上海。

考察队由“雪龙”号船、长城站、中山站、内陆队、大洋队、航空调查队、综合队、新站建设队、阿蒙森海调查队、第33次中山站越冬队、长城站越冬队、“向阳红1” 号船等组成，共334人，历时164天，总航程3.8万余海里。考察队先后在罗斯海、中山站、普里兹湾、戴维斯海、阿蒙森海等区域开展了海陆空立体协同考察，取得了丰硕的考察成果。

完成我国第五个南极考察站选址奠基及前期建设任务。考察队克服罕见严重冰情和恶劣天气条件，完成了我国第五个南极考察站——恩克斯堡岛新站临时建筑和临时码头的搭建，实现了发电、海水淡化、通讯等功能，于2018年2月7日举行了新站选址奠基仪式。同时，考察队按计划完成了新站基础测绘、生物生态监测、工程地勘、设计调研等工作任务。

开展南大洋业务化调查。考察队围绕国际关注的海洋微塑料、人工放射性核素、重要水团与环流、海洋生态系统等热点问题，在南极半岛海域、普里兹湾、戴维斯海、罗斯海等海域及沿“雪龙”号船航线开展了业务化调查，取得了重要调查成果。在南极半岛海域和戴维斯海首次检测出微塑料；获取了普里兹湾冰间湖和埃默里冰架前缘海域为期一年的长期连续观测数据；在罗斯海采集海底地形数据4260公里、海洋重力数据4260公里和海洋磁力数据580公里，完成了水深资料空白区6000平方公里的全覆盖海底地形勘测。“向阳红1” 号船与“雪龙”号船首次同步实施南大洋调查。

完成首次阿蒙森海综合调查。考察队首次在西风带海域阿蒙森海51万平方公里范围内开展海洋站位综合调查，完成了5个断面37个站位的全深度、多学科综合调查，其中沿126°W经度线的A2断面与B2断面相衔接，共横跨12.7个纬度，总长达1420公里，是我国南极考察史上最长的全深度海洋综合观测经向大断面；在阿蒙森海中部海域开始了上层沉降颗粒物的时间序列捕获和不同水深温度、盐度的连续观测；在阿蒙森海陆架区实施了首次地球物理调查，采集海底地形数据2200公里、海洋重力数据2200公里、海洋磁力数据320公里，完成了水深资料空白区1800平方公里的全覆盖海底地形勘测。

实施固定翼飞机航空调查。本次南极考察首次实现“雪鹰601”固定翼飞机运载大规模人员进出南极中山站。“雪鹰601”总计执行80次起降，取得多项成果。在科研观测方面，“雪鹰601”共完成19个架次的飞行观测，累计飞行超过4.5万公里，观测区域覆盖东南极冰架系统、冰下山脉、冰下湖泊及深部峡谷系统等，获取了高质量的数据。在国际合作方面，“雪鹰601”先后到访英、美、澳、俄、法等国的考察站，在澳大利亚南极局协助下，先期为中国第33次南极考察中山站越冬队员补给约2.5吨重的新鲜蔬菜及部分配件，并协助澳大利亚完成莫尔森站前期补给。通过与澳、俄、美、英等国在航空方面的深入合作，我国正逐步搭建自己的南极航空网络，逐渐改变中国南极考察的模式，中国极地考察的实力和影响力不断增强。

完成中山站夏季考察。考察队组织实施了史上最远距离（距中山站38公里）的直升机卸货作业，卸运物资和燃油453吨，运回科学样品和废弃物74吨，完成了中山站补给任务。同期全面实施了中山站夏季科考、航空调查、后勤保障工程和考察站越冬交接工作，完成了气象、大气成份、空间物理、固体潮与地磁、海豹/鸟类观测等越冬科考项目以及站区基础地理信息测绘、海洋站选址、轮式机场建设调研、地质调查、拉斯曼丘陵末次冰退模式研究、埃默里冰架物质平衡与地形勘探等度夏科考任务。

开展国际合作与外事交流。完成中新国际合作项目，首次参与保护南极重要历史文化遗址国际合作。在“雪龙”号船停靠新西兰基督城利特尔顿港进行了物资补给期间，考察队与基督城政府、驻基督城总领馆、新西兰南极局等共同成功举办了“雪龙”号船公众开放日和中新南极科学研究学术研讨会等活动。在罗斯海地区，考察队与美国麦克默多站、新西兰斯科特站、韩国张保皋站和意大利马里奥祖切利站等开展了多次交流与合作。通过加强与各方的交流合作，正面宣传了我国南极考察的目的、意义和成果，塑造了我国极地考察工作和考察队的良好形象，取得了预期效果。