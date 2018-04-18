疟疾感染创造出“人体香味” 让蚊虫更爱你

一项新的研究表明，由疟疾寄生虫产生的疾病会改变你的体味，并因此吸引更多的蚊虫。 这也很好的解释了，疟疾为什么可以迅速传播，使更多人感染疾病。

密苏里州圣路易斯华盛顿大学医学院的寄生虫学家奥黛丽⋅奥多姆⋅约翰（Audrey Odom John）说：新的研究增加了有关人类气味如何受到疟疾影响的重要细节，这项研究非常有价值，不过，还需要一段时间来验证。

早期的研究发现，引起疟疾的疟原虫感染，会影响动物的嗅觉，甚至会让更多的蚊虫骚扰人类。目前这项新的研究结果已经发表在“美国国家科学院院刊”上，通过在实验室外对更多的人进行测试，并解剖体味来了解哪些化学物质和蚊子有联系，从而对它们进行了更深的研究。

在这项研究中，45名肯尼亚学童的袜子发挥了关键作用，其中一些儿童感染了疟疾。为了了解蚊子是否更喜欢疟疾患者的气味，科学家们把没有疟疾的孩子穿的袜子和有疟疾孩子穿的袜子分别装在两个盒子里，然后放一个接入管子的盒子上。他们把蚊子放进管子里，跟踪他们飞向哪只袜子。

结果表明：这些虫子更喜欢那些感染感染孩子的袜子，当同一个孩子服用抗感染药物3周后，把用药后的袜子和现在这些有病菌的袜子放在一起时，60%的蚊子会飞向感染的袜子。