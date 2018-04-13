欧盟出台法律整顿炸薯条：为了健康 不能炸得过焦

参考消息网4月12日报道 德媒称，今后欧盟范围内只能吃到健康的炸土薯条，新规杜绝餐饮业过分煎炸土豆，违者先被警告，若无改进，则必须停业。

据德国之声电台网站4月12日报道，从4月11日起，食品生产商、餐馆以及快餐店必须遵守欧洲对抑制丙烯醯胺做出的新规定。新规定的内容包括薯条不能炸得过焦，白面包不能烤成深色，此外对烹炸好的薯条成品也有更高的标准，要求它们在制作过程中尽量少地生成丙烯醯胺。

报道称，丙烯醯胺一直被认为是致癌物质，含淀粉类食品在高温加热的过程中最容易产生这一物质，比如炸土豆、烤饼干或者烤干糕，这一过程也被称作“美德拉反应”，它赋予食品特殊的香味以及松脆的口感。欧盟食品安全机构（EFSA）的一份科学鉴定证实丙烯醯胺具有提高致癌风险的潜质，这一背景下，欧盟于去年开始制定新规。此前，人们寄希望于食品工业以及餐饮业能够自我约束，希望落空后，立法成为必然。该法于去年12月11日生效，为期4个月的过渡期结束后，现在正式具备了约束力。

报道称，这一新规对食品生产和加工作了明晰的规定，例如要求食用土豆淀粉的含量要低，储藏地的温度应超过6摄氏度以及较高的湿度，以保证土豆转甜的程度处于较低水平，煎炸时油温尽量不超过168度。专家表示，高品质的土豆条不会让口感变得糟糕。

报道表示，怎样检验新规是否得到贯彻，这一任务落到欧盟各成员国的肩上。在德国，这一工作分摊到各地食品监管部门，检查人员抽查薯条，将它们带回实验室进行检测，观察丙烯醯胺含量是否超标。如果超标则给予警告，继续超标，相关者则被勒令停止营业。