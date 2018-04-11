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“柳絮精”又搞事情 过敏人群拒绝“骚扰”的秘诀

“柳絮精”又搞事情 过敏人群拒绝“骚扰”的秘诀
2018年04月11日 08:38 新浪综合
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　　来源：知识就是力量

　　冬有静电夏有暑，春有飞絮秋有裤。生命果真是一袭华美的袍，一年到头地让我们刺刺挠挠。

　　4月，本来是春暖花开的美好季节，但烦人的柳絮又来搞事情了。为了避免麻烦有一些人点火烧杨柳絮，这样真的没问题吗？柳絮纷飞季走在大街上，我们怎么才能避免受到这个烦人的“柳絮精”的侵扰呢？

图/http://image.so.com/图/http://image.so.com/

　　杨柳絮能烧吗？

　　我们经常会在网上看到一些人点燃柳絮的短视频，但很多人不知道，点燃杨柳絮是非常危险的，搞不好会酿成火灾。

　　飞絮吸附力强，质轻，其中包含着大量油脂，遇到明火非常易燃。根据实验显示，杨柳絮遇到明火，可以在2秒内迅速燃烧。据报道，去年2017年4月28日的一天，北京119指挥中心接到因杨柳絮引发的火灾就有301起。

　　所以，在加油站、绿化带、树林、农村柴垛等危险性较大的地方，一定要注意不要点火、扔烟头等。飞絮较多的地方要注意及时进行清扫。

　　敏感人群如何避免飞絮的侵扰？

　　对于比较敏感的人来说，柳絮就是一个巨大的“威胁”。那我们怎样才能不被大街上的飞絮侵扰呢？

　　如果你对飞絮过敏，那就尽量不要去有杨树柳树的地方。如果一定要去，也要戴上口罩，身上也尽可能穿得严实一些

　　外出回家时，注意把身上的柳絮残留物消除干净，不要带到居室内。

　　当柳絮落到口、鼻、眼等处时，不要用手用力的去揉搓，使用清水洗脸，或者用纸巾轻轻的擦拭。

　　飞絮较多时，关闭汽车和房间的窗户；注意保持室内清洁，用湿抹布和吸尘器来打扫卫生。

　　如果不慎将杨、柳絮吸入鼻腔，引起强烈的刺激反应，应及时到正规医院就诊。对于依靠过敏药的人群来说，注意不要为减轻症状而服用超量的抗过敏药物，要谨遵医嘱哦。

　　烦人的杨柳絮目前还没办法彻底治理。

　　既然惹不起，那还躲不起嘛！

　　秘诀就是——

　　出门时做好防护，并迅速移动。。。

柳絮过敏明火
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