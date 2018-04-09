如果闻不到气味 你还会爱上别人吗？

在完美的恋爱关系中，嗅觉算不算一个必需要素呢？

新浪科技讯 北京时间4月9日消息，据国外媒体报道，完美的恋爱关系需要哪些要素？信任？沟通？还是妥协？嗅觉算不算一个必需要素呢？英国研究人员对将近500名嗅觉丧失症（anosmia）患者进行了调查，发现超过50%的人表示自己有孤单的感觉，并把自己在恋爱中的问题归结于这一病症。“我担心我再也无法在社交生活和性生活中与别人适当地分享——我感觉自己像一个观察者，”一位嗅觉丧失症患者说道。“这个病减少了我的欲望，”另一位患者说，“性的亲密感有太多是包裹在气味中：把灯关掉后，你要靠它才知道和你在一起的是谁。”

研究数据支持了他们的观点。2012年，德国德累斯顿工业大学的托马斯·赫梅尔（Thomas Hummel）等人对32位嗅觉丧失症患者进行了研究，发现男性患者的性关系相当于嗅觉正常者的五分之一。尽管女性患者没有出现这种数量下降，但她们往往很缺乏对伴侣的安全感。为什么会这样？研究者还无法给出确切答案。不过，他们已经有了一些线索。赫梅尔说：“嗅觉丧失症患者会有社交不安全感，特别是关于自己的体味，并且往往会回避社交接触。”对男性来说，社交不安全感的增加可能会导致求爱策略成功率下降，或者更少做出试探性的行为。

美国莫奈尔化学感官中心（Monell Chemical Senses Center）的心理学家帕梅拉·道尔顿（Pamela Dalton）表示，嗅觉在社交联系中具有重要作用。当一位母亲闻到新生儿的气味时，这些气味分子就会刺激她大脑中与育幼行为有关的区域。气味还可能触发与吸引、同情或浪漫爱情有关的大脑活动。道尔顿认为，这或许可以解释为什么许多嗅觉缺失症患者与伴侣很难建立起紧密的联系。

我们嗅到的气味还会在选择配偶、感知和情绪交流中扮演着重要角色。在实验中，从人们身上嗅到汗液样品的志愿者会有某些特殊的感觉，比如恐惧或厌恶。当志愿者嗅到令他们厌恶的人的气味时，他们的嘴唇会卷起来，就像闻到某些恶心的东西一样。研究人员称这种现象为“情绪感染”（emotional contagion）。如果失去嗅觉，我们可能会在与他人的交际中困难重重。“当你没有了嗅觉，你失去的是一种完整的沟通方式，”道尔顿说道。

大多数人并不知道，或者根本没意识到自己会通过嗅觉与他人交流，他们更关注的是用词、语调或肢体语言。对气味社交功能的研究才刚刚开始，对于这些功能的重要性有多大，一些科学家还不敢轻易地下结论。莫奈尔化学感官中心的神经学家乔尔·梅因兰（Joel Mainland）说：“只有非常少的对照研究可以提供参考。”在动物模型中，气味具有更大、更明显的影响，比如昆虫中经常使用的信息素。一只飞蛾可以被某种特殊分子吸引，飞行好几公里。“我认为人们对此有很大偏差，会夸大这种效应的水平，”梅因兰说，“相比动物而言，（人类的）这种效应要小得多的多。”

虽然目前我们还不知道有多少人罹患嗅觉缺失症，但有人估计全美国大约有200万到500万成年人受到这一症状的困扰。如果能够对婴儿的嗅觉进行测试，就像视力或听力一样，那估计的数据应该会更准确一些。尽管有些人生来就失去了嗅觉，但更多的人是因为脑部损伤、病毒攻击、阿兹海默症或帕金森氏症。一些人还可能在基因上更容易失去嗅觉。“人们之所以会患上嗅觉缺失症，并不是因为他们的鼻子出了问题，而是源于他们大脑中发生的变化，”英国维尔康姆基金会桑格研究所（Wellcome Trust Sanger Institute）的嗅觉研究者达伦·洛根（Darren Logan）说，“当你对他们进行磁共振成像检测时，你会发现他们的嗅球很小或完全缺失。”嗅球是脊椎动物前脑结构中参与嗅觉的部分。洛根表示，嗅觉缺失症患者之所以往往怯于社交互动，可能是因为他们闻不到气味，但也可能只是因为他们觉得自己的问题是闻不到气味造成的。

慈善团体“第五感”（Fifth Sense）的创始人邓肯·博克（Duncan Boak）则没有像洛根这么犹豫不决。他由于大脑损伤而失去了嗅觉，而且从那时开始，他就发现自己很难和其他人建立联系。“你只有在失去的时候才能知道，”博克说道。（任天）