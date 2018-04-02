新浪科技> 科学探索> 生活百科 > 正文

给星巴克带来“致癌”标签的是何物？

给星巴克带来“致癌”标签的是何物？
2018年04月02日 12:47 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华社北京4月2日电 美国加利福尼亚州洛杉矶县高等法院日前裁定，在加州销售的咖啡产品须标注致癌警示信息，原因是咖啡豆在烘焙过程中产生可能致癌的丙烯酰胺。此事引发全球媒体广泛关注和争论。那么，丙烯酰胺是什么？真的会致癌吗？我们又该怎么做？

　　问：丙烯酰胺是什么？

　　答：丙烯酰胺是食物在煎、炸、烘烤等高温加热过程中产生的一种化学物质。炸薯条、烤面包、烘焙咖啡豆时都可能产生一定量的丙烯酰胺。

　　问：丙烯酰胺会致癌吗？

　　答：动物实验表明，丙烯酰胺具有潜在的神经毒性、遗传毒性和致癌性。世界卫生组织下属的国际癌症研究机构将丙烯酰胺定义为2A类致癌物，即对动物致癌的证据充分，对人致癌的证据不足。

　　问：要给咖啡贴上“致癌”标签吗？

　　答：尽管加州法官要求，在加州销售的咖啡产品需标注致癌风险警示标识，但美国癌症研究学会日前专门发表博客文章指出，咖啡不需要被贴上“致癌”标签。事实上，咖啡含有多种生物活性物质，可能有抗氧化、抗癌等功效。

　　无论是咖啡还是薯条等其他含有丙烯酰胺的食物，谈论致癌性都不能脱离“剂量”这一重要参数。以咖啡为例，中国国家食品安全风险评估中心的数据显示，每千克煮咖啡中丙烯酰胺平均含量为13微克。而此前曾有研究显示，丙烯酰胺的致癌剂量大约为每天每千克体重摄入2.6微克至16微克。

　　问：如何减少丙烯酰胺对人体的危害？

　　答：实际上，要想减少丙烯酰胺对身体的潜在危害，并非杜绝咖啡就能简单实现。专家建议，人们在日常生活中，应少用煎、炸、烤等烹饪方法，尽量避免连续长时间或高温烹饪食品，以减少丙烯酰胺的产生。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有