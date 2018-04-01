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星巴克最大丑闻曝光？咖啡致癌？最新回应和真相来了

星巴克最大丑闻曝光？咖啡致癌？最新回应和真相来了
2018年04月01日 14:20 新浪综合
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　　撰文（部分） | 南方日报记者 黄锦辉 曹斯

　　综合周到上海App、钱江晚报、杭州吃货、丁香医生、观察者网等

　　这两天你的朋友圈有没有被一则消息刷屏？

　　有的营销号甚至打出这样的标题

你喝的星巴克咖啡有强致癌物，非常可怕！

美国加州政府要求标注咖啡致癌，判了星巴克「死刑」！

星巴克隐瞒了8年的黑幕，终于被揭露了！它要完蛋啦！

　　消息一出，

　　不少咖啡爱好者瞬间炸裂，

　　纷纷发出质疑，

　　咖啡还能喝吗？

　　南报君先在这里辟个谣：

　　可以！

　　可以！

　　可以！

　　（重要的事情说三遍）

　　那么这个谣言到底是如何传出来的呢？

　　01

　　谣言是如何产生的？

　　事情缘起于3月30日，美联社、路透社等媒体的一则报道——

　　美联社报道称，美国洛杉矶一家法院裁决，星巴克和其他几家咖啡公司，在加州销售的咖啡必须贴上癌症警告标签。理由是，市面上出售的烘焙咖啡中，被发现含有丙烯酰胺——一种有毒的致癌化学物质。

　　围绕法院判决事件和星巴克股价大跳水

　　营销号整合了中外媒体报道，

　　分析出了含有丙烯酰胺的星巴克咖啡会致癌。

　　在文末，作者化身为正义斗士，

　　苦口婆心地劝说，咖啡致癌，千万不能喝！

　　感受下营销号强大的逻辑

　　其实，华尔街日报只是发了一篇简短的快讯，主标题是《California Judge Rules Coffee Must Carry Cancer Warning（加州法院规定咖啡必须标注癌症警示）》，副标题是《Under state’s Proposition 65, cancer warnings Appear on wide range of places and products（在65号州规下，大量产品和店铺会出现癌症警示）》。

　　在华尔街报道中，它清楚地指出案子双方关系，一方面是非营利性组织 ，另一方面则是咖啡公司们。双方的争端在于是否要把咖啡和咖啡厅列到加州65号令的管理范围内。

　　有媒体指出，不仅星巴克，本次案件中被告上法庭的还包括绿山咖啡、7-11、Kraft Food Global等90余家快餐巨头。

　　而星巴克只不过是这些咖啡公司中的一员，只不过因为太壮了，所以适合被营销号拿出来吓人。

　　65号令的全名叫做“The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986（1986年饮水安全及有毒物质法案）”，是1986年加州投票通过的一条法案，里面列出了上百种可能致癌的物质，并要求商家如果出售任何含有这些化合物的产品，就必须标识致癌风险。

　　丙烯酰胺是其中的一种化合物。

　　加州政府的出发点很好，但在实施中却出现了两个很明显的问题：

一种是“有毒物质”范围的过度扩大；

一种是有毒物质安全线的无限压低。

　　结果就是过度警示，反而让民众完全无所适从，干脆无视，或者当成笑话。

　　02

　　星巴克中国的最新回应

　　关于此次事件，记者昨晚联系上了星巴克中国的相关负责人，得到的最新回应是——

　　星巴克始终坚持为顾客提供高品质及安全可靠的食品与饮料,并致力于让顾客感受优质的星巴克体验。

　　关于该项在美国加州的法律诉讼，您可参考以下全美咖啡行业协会相关公告的中文翻译： 

　　全美咖啡行业协会关于加州第65号判决的公告 （2018年3月29日）

　　在这场持续多时的法律诉讼中，今天，加州第65号判决的结果将可能导致所有咖啡产品上必须贴上致癌警告标签。整个咖啡行业目前正在考虑各项应对，包括继续提出上诉及采取进一步的法律行动。

　　在咖啡产品上贴上致癌警告标签将会是一个误导消费者的行为。美国政府发布的营养指南中指出，咖啡是健康生活方式的一部分。世界健康组织（WHO）也明确指出咖啡不会致癌。无数学术研究都已经证明了饮用咖啡对健康的益处，并且咖啡饮用者通常更长寿。

　　全美咖啡行业协会的主席及首席执行官威廉莫瑞表示：“咖啡早已被证明是对健康有益的饮品。此次法律诉讼产生了一个可笑的结果，这项第65号判决使消费者倍感困惑，并且也无益于公众对健康的认知。” 

　　如需了解更多信息及详情，请参阅全美咖啡行业协会博客：Prop.65 Percolates: What You Need to Know.

　　或参阅全美咖啡行业协会关于CERT诉讼的原文 NCA Statement on CERT Lawsuit

　　事实上，记者发现，这两天星巴克的股价也在正常波动范围之内。有分析人士指出，这恰恰证明了美国投资者对这起判决并不十分在意。

　　那么，丙烯酰胺到底是什么？

　　英语好的小伙伴，可以看这个视频，认识下丙烯酰胺↓↓↓

　　03

　　丙烯酰胺是什么？

丙烯酰胺是从哪里来？

　　事实上， 丙烯酰胺并不是什么稀罕玩意，不出意外的话，咱们每天都在吃。

　　它并不是人为添加到食物中，而是食物在高温加热时自己产生的，尤其是油炸、焙烤、烧烤食物。

　　营养师顾中一指出，丙烯酰胺主要是食物发生美拉德反应的一个副产物。在高温状况下，只要是食物中同时有碳水化合物或者脂肪，氨基酸或者蛋白质类的成分，就会出现美拉德反应，颜色深浅。

　　在生活中，含有丙烯酰胺的食物有很多，如薯片、面包、饼干、曲奇、巧克力、油条、油饼、麻花、煎饼果子等，其中薯条、薯片是西方人摄入丙烯酰胺的主要来源。

　　对于中国人而言，吃进去的丙烯酰胺有一半以上来自家庭烹饪，比如炝炒圆白菜、干煸豆角等。

丙烯酰胺有没有危害？

　　医疗公众号博主菠萝因子在文章中指出， 丙烯酰胺的确是有可能产生致癌风险的，但是目前并没有被确认为致癌物。在国际癌症权威机构中IARC（国际癌症研究机构）的致癌物列表中，丙烯酰胺被列为2A级的可能致癌物 (Probable Carcinogens)，而不是1级的致癌物。 

　　一句话总结：

　　截至目前

　　并没有充足的证据证明

　　丙烯酰胺对人体致癌。 

　　04

　　喝咖啡到底安不安全？

　　从咖啡豆制作流程上来说，咖啡豆通常需要经过160-250摄氏度的烘焙，确实会含有不少丙烯酰胺，而且从工艺上就很难控制。 

　　不过一杯咖啡大约只消耗10克左右的咖啡豆，且有大量咖啡渣废弃掉，一杯速溶咖啡也只有3-4克咖啡粉。 

　　因此通过咖啡摄入的丙烯酰胺和通过其他食物摄入的量相比，几乎可以肯定地说是小巫见大巫。 

　　香港食物安全中心曾经测定过许多食物的丙烯酰胺含量，这里列举几个参考一下。（ppb指含量为十亿分之一） 

　　世界卫生组织也有一份类似的数据，煮好的咖啡的丙烯酰胺平均含量是13ppb，而炒菜是59ppb。 

　　一句话：若是要消灭丙烯酰胺， 那就直接啃咖啡豆吧。 

　　营养师顾中一讲道，其实在最新版的美国膳食指南中，已经把每天喝3到5杯不加糖不加奶油的咖啡，作为了健康生活方式的一部分。学术界普遍认为，适量喝咖啡利大于弊，已有研究指出，咖啡可能会降低肝癌、子宫癌的发病率。但是，如果你有消化道溃疡、精神类疾病，建议少喝咖啡。 

　　不过，还是有网友看完表达了自己的担忧

连续喝了好几年的咖啡，不知道长期固定每日一杯咖啡会不会怎么样？        

　　但也有网友认为：

抛开剂量谈毒性都是耍流氓

所以我可能还是会继续喝的。

与其戒咖啡，不如戒了薯片。

　　05

　　怎样避开丙烯酰胺？

　　想要完全避开丙烯酰胺是不可能的，但是日常生活中的小细节还是可以注意一下的。营养师顾中一建议，要想减少丙烯酰胺的摄入，可以通过这么几个方法：

　　1.平时在家里做饭的时候，注意温度不要过高，比如像爆炒就是一个应当减少的烹调方法，再有炒菜前也可以稍微焯一下。 

　　2.均衡饮食，食物多样从而减少丙烯酰胺含量过高的食物摄入。 

　　3.另外做面包的时候可以考虑少放点糖，避免外皮颜色过深。 

　　今天是愚人节，

　　但千万不要被这条消息给骗啦！

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