科学大家|霍金今日葬礼:骨灰安放西敏寺 牛顿做邻居

出品 | 新浪科技《科学大家》

撰文 | 施郁 复旦大学物理学系教授

剑桥大学分散在剑桥市区各处。三一路是市中心主要的路，也是一条古老狭窄的路。在三一路的西侧，从北向南有圣约翰学院、三一学院和冈维尔与凯斯学院。冈维尔与凯斯学院的北边与三一学院隔着三一巷，南边与大学的评议会办公处隔一条小道，这条小道就叫评议会办公处道。授予学位仪式就在评议会办公处举行。评议会办公处前面的一小段几十米的路叫做评议会办公处斜坡，路东侧，也就是冈维尔与凯斯学院的斜对面，是大学的教堂，叫做大圣玛丽教堂。沿着三一巷或者评议会办公处道向西走，可以到达三一学堂。再向西就是剑河。

大圣玛丽教堂，图片左侧是冈维尔与凯斯学院，铁栏杆所围的是评议会办公处

霍金从成为剑桥大学研究生直到去世，在应用数学与理论物理学系做研究。在剑桥大学，每个学生又属于一个学院。霍金读研究生时是三一学堂的学生，博士毕业后直到去世是冈维尔与凯斯学院的成员。

霍金在他的学院里

2018年3月14日，霍金逝世。霍金的葬礼将于3月31日当地时间下午两点在大圣玛丽教堂举行。这是一个家人、朋友和同事参加的私人服务，然后在三一学院有个私人接待。 可能这是因为这个教堂属于三一学院所有。1205年开始，这个地址上就有了教堂，1352年以来叫目前这个名字，目前的建筑建于1478 至 1519年。在1730年评议会办公处建成之前，这个教堂还是大学的集会之处。

霍金的孩子说，葬礼在剑桥举行是因为霍金在这里生活了五十多年，已经成为这个大学和城市的一部分，他深爱这个城市，而这个城市也爱他。 他们还说， 他们父亲的生活和工作给很多人留下了深刻的印象，既有信教的人也有不信教的人，因此葬礼将既有传统性也有包容性，反映了他的生命的广度和多元。

而在今年稍晚一些的时候，霍金的骨灰将葬在西敏寺（又译威斯敏斯特）大教堂。

西敏寺葬着物理学和生物学历史上的两位巨人：

牛顿，经典物理学奠基人；

达尔文，进化论创立者。

牛顿的纪念碑

西敏寺也葬着开尔文勋爵，即威廉·汤姆孙，热力学第二定律的提出者之一，也是19世纪经典物理等鼎盛时期的代表人物。

葬在西敏寺的科学家还有：

莱尔，地质均变论的提出者；

约翰·赫谢耳，英国天文学会主席，对照相术作过重要贡献。

二十世纪以来，由于地皮紧张，西敏寺采取骨灰安葬的方式。其中有两位科学家：

卢瑟福，原子核的发现者；

约瑟夫·约翰·汤姆孙，电子的发现者。

笔者查证，西敏寺大教堂还有以下科学家的纪念碑，虽然他们没有葬在西敏寺：

胡克，弹性的胡克定律的提出者、牛顿的竞争者；

斯蒂芬·海尔斯，首次测量血压；

威廉·赫谢耳，发现了天王星及其两颗卫星以及土星的两颗卫星；

汉弗莱·戴维，首次分离钾钠等元素；

托马斯·杨，波动光学的代表人物之一；

格林，数学和物理学中格林函数的提出者；

法拉第，电磁感应的发现者、电磁场概念的先驱；

麦克斯韦，经典电磁学的集大成者、电磁场和电磁波概念的确立者；

约瑟夫·道尔顿·胡克，植物学家、旅行家；

焦耳，能量守恒定律的发现者之一；

亚当斯，海王星的预言者；

斯托克斯，数学上斯托克斯定理提出者、流体力学的纳维-斯托克斯方程的提出者之一；

华莱士，独立提出进化论；

威廉·拉姆赛，因惰性气体研究获1904年诺贝尔化学奖；

约翰·威廉·斯特拉特，瑞利勋爵，因与William Ramsay合作发现氩而1904年诺贝尔物理学学奖获得者；

霍华德·弗洛里，青霉素的发明者之一，1945年诺贝尔生理学或医学奖获得者；

狄拉克，量子力学的建立者之一，量子电动力学的创立者，正电子的预言者。

现在我们看看牛顿、达尔文和开尔文勋爵的葬礼情况。

1727年3月20日，牛顿在伦敦去世。3月28日，他在葬礼在西敏寺举行。英国大法官和几位公爵和伯爵护灵，大多数皇家学会会员跟在灵柩后面。法国作家伏尔泰也参加了，对科学家得到国王式的荣誉感到惊奇。 牛顿的墓上用拉丁文刻着：“这里躺着艾萨克·牛顿这个人”。

1882年4月19日，达尔文在他在达温的家中去世。 本来是准备葬在当地的圣玛丽教堂墓地。但是在达尔文的同事的请求下，经过公众和议会的情愿，皇家学会主席安排他葬在西敏寺。 达尔文的墓靠近牛顿和约翰·赫谢耳的墓。4月26日举行了达尔文的葬礼，亲友、科学家、哲学家和重要人物参加。达尔文的墓上刻着：“查尔斯·罗伯特·达尔文达尔文 生于1809年2月12日 逝世于1882年4月19日”。

1907年12月17日，开尔文勋爵在内斯霍尔去世。皇家学会问西敏寺的主教能否将开尔文葬在西敏寺，得到同意。人们在开尔文生前所在的格拉斯哥大学举行了一个纪念仪式，然后将灵柩用火车运到伦敦。 12月23日，在西敏寺大教堂举行了隆重的葬礼，将他的灵柩安葬在牛顿墓的南边。墓碑上写着：“威廉·汤姆孙·开尔文勋爵 1824-1907”。

开尔文勋爵

1900年，开尔文勋爵在一次演讲中指出（笔者译）：“动力学理论将热与光归结于运动模式，它的美与清晰被两朵云模糊了，一个是关于光的波动理论，菲涅尔和托马斯?杨研究了这个理论。这朵云关于这样一个问题，即地球如何在传播光的以太这样的弹性媒质中运动。第二朵云是麦克斯韦-玻尔兹曼的能量均分理论。”

我们知道，后来这第一朵云被爱因斯坦的相对论解决，第二朵云是解释黑体辐射能量谱的问题，它导致了量子论的诞生。相对论和量子论正是二十世纪物理学的两个支柱。

霍金的研究工作就是从相对论领域开始，后来又将量子论用于广义相对路所预言的黑洞，提出黑洞可以辐射粒子。他的最大成就是黑洞熵公式。

这个公式分母上的普朗克常数代表量子效应，牛顿引力常数代表引力效应，所以这个公式漂亮地将量子论与相对论结合起来。

可以预料，如霍金60岁生日时表明希望的，黑洞熵公式将刻在他墓碑上的。

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