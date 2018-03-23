女子用热水泡苹果结果冒出“血珠” 咋回事？

原标题：吓懵！萧山姑娘用热水泡苹果，结果冒出“血珠”，怎么回事？

最近，萧山一位姑娘意外的发现，用热水烫洗过的苹果，居然会渗出点点滴滴的红色“血珠”，看起来有点惊悚。

究竟是怎么回事？

萧山网友“丑八怪的诱惑”发帖说：

热开水泡过的苹果冒“血珠”是什么情况？

平时喜欢吃水果，买的苹果都是蛇果，刚才中午饿醒，起来想直接啃苹果，又怕冷，就把苹果泡在刚烧开水的盆里，然后吃了个午饭回来，苹果就如下图……

吓得我一愣一愣的！擦干净过后，又会冒出来红的……

把泡过的和没泡过的放一起比较了下，颜色淡了很多。

有没有懂的人，给我分析下这是什么情况？

苹果洗了个“热水澡”后，居然会“流血”，这一奇怪的现象，很自然地会让人产生联想。

有网友回帖说：“这是被无良商家染色了吗？”也有网友说：“这是苹果打蜡了吧？”

还有网友调侃：“苹果被你杀死了，她在吐血……”

红色的液体究竟是什么？对人体有没有害？苹果还能吃吗？

花青素降解的表现

网上随手一搜即可发现，全国多地网友都有过类似的发现和质疑。

其实，这种“冒血”现象是正常的，是苹果皮里的花青素在高温条件下被降解的表现。

苹果的花青素主要存在于果皮中，也是果皮颜色形成的重要物质。

花青素属于一种非常重要的天然色素，但是该色素经过高温和冷置会被析出。一般情况下，颜色较红的苹果，花青素含量较高，所以容易析出。

据相关科普资料介绍，如果苹果打过蜡，表皮的颜色会出现很大的变化，变得十分漂亮。即便是打蜡，也只是为了增加苹果的亮泽，没人会打红色的蜡。

另外，如果是人为染色，未入水前用手摸，很容易脱落，这也很容易辨认。

实际上，在南方，很少人会用热水洗苹果，而且只有极少部分才会遇到苹果“出血”。在北方，因为天气寒冷，一些人才会用热水浸泡苹果，大家对此现象已经见怪不怪了。