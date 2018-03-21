女同性恋每月能产生55次高潮 异性恋女性却差这么多!

一项针对全球数千位18-65岁女性调查结果表明，女性在同性之间性爱接触中更有可能体验快感，数据显示女同性恋一个月能产生55次性高潮。

新浪科技讯 北京时间3月21日消息，据国外媒体报道，谈到女性性快感，男性可能从女同性恋群体中获得一些线索。目前，一项针对全球数千位18-65岁女性调查结果表明，女性在同性之间性爱接触中更有可能体验快感，数据显示女同性恋一个月能产生55次性高潮。

依据《太阳报》一项独家报道，异性恋女性一个月仅能体验7次性高潮，这可能是因为男性过于关注自己的性满足感。这项发现提供越来越多证据表明性别之间持续存在着“性高潮差异”，暗示着女性从“多样化性体验”中感受到快感。

美国阿肯色州大学克里斯滕?约兹科斯基（Kristen Jozkowski）博士说：“包含多样化性行为的性爱，将使女性体验更多的性高潮。”

在对2300位女性的一项研究中，研究人员发现32%女性在同性恋体验中更有可能达到性高潮，尽管事实上异性恋女性发生的性爱次数更频繁。

《101招性爱秘笈》作者丽贝卡?达金在接受媒体记者采访时说：“异性恋性爱过程中，男性掌握较大主动权，会更加兴奋一些，而且性爱时间对于女性太短暂了。”

这项研究是在2017年秋季印第安纳大学公共健康学院和学校性性健康促进中心发布研究报告后进行的，该研究报告调查分析了性高潮、性快感、生殖器官接触和性刺激之间的关联性。

这项发现提供越来越多证据表明性别之间持续存在着“性高潮差异”，暗示着女性从“多样化性体验”中感受到快感。

在对1000多位18-94岁之间女性的调查中，研究人员发现促使她们达到性快感的一些因素，其中包括生殖器官抚摸、接触位置、接触压力、器官大小和外形等的偏好。同时，仅有18%女性表示她们能比阴道插入过程中获得性高潮。

72%女性表示，阴蒂刺激要么是达到性高潮的必要条件，要么有助于促进性快感。印第安纳大学布卢明顿公共健康学院副教授布莱恩?道奇（Brian Dodge）说：“这项研究结果挑战了一个普遍存在的错误观点，即性行为对于任何人都能达到性高潮。另一方面，研究数据表明，女性更喜欢某些特定的触摸方式，强调研究性快感的价值不仅是性问题。”

2017年，关于性高潮差异的一项类似研究发现，在性爱过程中，不足三分之二的女性会达到性高潮，相比之下，95%男性可在性行为中达到性高潮。（叶倾城）