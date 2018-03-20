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电子烟也含尼古丁 液体蒸气甲醛是一般香烟烟雾10倍

电子烟也含尼古丁 液体蒸气甲醛是一般香烟烟雾10倍
2018年03月20日 09:29 新京报
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创意图片/新京报记者 王远征创意图片/新京报记者 王远征

　　电子烟也会造成吸烟成瘾

　　我国电子烟市场年均复合增速达71.6%；研究发现电子烟液体蒸气甲醛量是一般香烟烟雾的10倍

　　近两年，因宣称不含尼古丁、焦油等有害物质、可用于替代烟草及辅助戒烟等功效，电子烟异军突起。数据显示，中国电子烟到2017年产量可达16.51亿支，年均复合增速达71.6%。

　　然而业内专家表示，电子烟其实并非临床推荐的戒烟方法，并不能实现戒烟目的。而一些出现在校园周边的水果味电子烟，实际上也含有尼古丁，长期使用将造成青少年烟草成瘾。

　　市场年均复合增速预估超70%

　　电子烟通常为一个电池装置，通过雾化器将烟液雾化，形成可吸入烟雾，给吸烟者吞云吐雾的快感，不少烟民将此视为戒烟方法，也由此催生了一个高增长市场。

　　欧睿国际统计数据显示，全球电子烟行业市场规模从2012年的20亿美元增长到2015年的80亿美元，预计2016年达到100亿美元，年均复合增长率高达49.5%。中商产业研究中心的数据则显示，2011年中国电子烟产量约1.11亿支，至2017年预计产量达到16.51亿支，年均复合增速达到71.6%。

　　目前，国内从事电子烟业务的主要公司包括盈趣科技（102.020， -0.97， -0.94%）、顺灏股份（5.650，-0.05， -0.88%）、劲嘉股份（8.750， -0.05， -0.57%）、东风股份（9.420， -0.06， -0.63%）、麦克韦尔和艾维普斯等。以提供电子烟精密部件的盈趣科技为例，其综合毛利率已经由2013年的32%，提升至2017年前三季度的48.90%。2015-2017年，公司营业收入分别为9.80亿元、16.48亿元、32.67亿元，增速分别为52.97%、68.13%和98.2%；净利润分别为1.65亿元、4.45亿元、9.84亿元，增速分别为39.68%、170.33%和120.86%。

　　提及业绩增长原因，盈趣科技在2017年报中表示，智能控制产品及创新电子消费产品（电子烟部件）为公司营收的主要来源，其收入增长带动了营业总收入的增长。报告期内，得益于创新消费电子产品下游行业旺盛的市场需求，公司电子烟精密塑胶部件等产销量保持持续较快增长。

　　在资本市场，电子烟板块同样受到投资者青睐。今年3月8日，“电子烟第一股”天长集团在港交所挂牌上市，上市翌日股价大涨20.55%。

　　分析认为，电子烟行业利好长期发展。一方面，电子烟为香烟替代品，拥有与传统卷烟相近的烟雾、味道和感觉，焦油、一氧化碳、亚硝酸等有毒物质大幅降低，对传统香烟有较好的替代作用。另一方面，世界卷烟产量缓慢下降，电子烟细分领域却在高增长。

　　不过，中国尚未对电子烟市场进行规范，未来监管的规范化势在必行。报道显示，截至2016年底，已有68个国家制定了规范电子烟的有关法律法规。

　　电子烟并非临床戒烟产品

　　3月16日，新京报记者在天猫搜索“电子烟”，出现近5000件相关商品，同时在产品分类中被归为“戒烟产品”。其中一款售价为368元的华礼门蒸气烟套装月销量为18396件，宣称“可为戒烟打辅助”，“成就健康替代烟草的一种选择”。

　　而在京东商城，“电子烟”的搜索结果达上万件，售价从数十元到上千元不等，以200元左右居多。其中，入驻商家易星旗舰店出售的一款易星X3电子烟销量最高。3月16日，新京报记者就电子烟能否帮助戒烟等问题询问该店客服，对方称该电子烟产品不含尼古丁及焦油等有害物质，不会对人体有害，且可替代烟草，通过减少吸烟量慢慢达到不吸烟的效果，以用于辅助戒烟。

　　京东另一家入驻品牌维爵电子烟旗舰店客服也对新京报记者表示，其所售卖商品中不含有尼古丁和焦油，也可以达到辅助戒烟的目的。

　　值得注意的是，电子烟并非临床使用的戒烟方法。北京市呼吸疾病研究所副研究员梁立荣告诉新京报记者，目前临床上并未将电子烟纳入戒烟方法，也没发现通过电子烟成功戒烟的案例。电子烟也不是戒烟产品，目前仅作为烟草的替代品，适用于确实无法成功戒烟的人群，以降低烟草危害。“戒烟既要戒除对烟草的生理依赖，也要戒除心理依赖，而吸电子烟的过程与传统烟草一样，并不能帮助烟民戒掉心理依赖。”

　　公开资料显示，电子烟在国外多用于精神疾病患者，即医生通常无法对这类人群进行戒烟行为干预，而担心其戒烟后的焦虑、抑郁等反应加剧。

　　水果味电子烟瞄准未成年人

　　电子烟中是否含有尼古丁、焦油等有害成分？梁立荣表示，目前并没有针对电子烟的长期研究，但2014年日本科学家研究指出，研究员在各式各样的电子烟液体蒸气中发现了甲醛和乙醛，其中甲醛量为一般香烟烟雾中的10倍。

　　值得注意的是，学生一族也正成为电子烟的消费人群。据媒体报道，一些“果味”电子烟还瞄准了未成年人，令人担忧。据报道，一些小学附近的商铺里出售名为“水果香烟”的电子香烟，深受学生喜爱。这些“水果香烟”不仅能制造出香烟的吸食效果，还能散发出阵阵果香，让孩子们趋之若鹜，互相攀比购买。儿科方面专家表示，此类电子烟中的水果味可能是香精产生的效果。由于小学生处于身体发育期，吸食成分不明的电子烟会影响身体健康。

　　值得注意的是，多家店铺出售的电子烟均包含水果口味，但均未在页面标注限制购买人群。维爵电子烟旗舰店客服甚至称，18岁以下人群也可购买电子烟。

　　“烟草中的尼古丁会产生快感，容易成瘾，如果不放尼古丁，这种快感消失，一般人就不会再吸烟。”梁立荣表示，不少电子烟产品中都含有尼古丁，“只是含量多少的问题。”而尼古丁对大脑认识和记忆功能均有损害。青少年如果经常接触电子烟，成年后容易烟草成瘾，戒除起来也相对困难。

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