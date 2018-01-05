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夫妻长期争吵竟会这样！孩童大脑恐萎缩 记忆力衰退

夫妻长期争吵竟会这样！孩童大脑恐萎缩 记忆力衰退
2018年01月05日 11:18 中国新闻网
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　　中新网1月5日电 台湾《中时电子报》5日刊文称，研究发现，夫妻长期争吵，孩子大脑的海马体、扁桃体或出现萎缩。此外，在这种家庭环境中长大的孩子情绪也不稳定，恐会不安与愤怒，长期下来不仅记忆力衰退、学习能力也会受影响。

 

　　文章摘编如下：

　　虽然，吵架也是“沟通”的一种方式，但夫妻如有争执，不要在孩子面前吵架。据最新研究指出，言词上的针锋相对，对小朋友来说会影响到大脑，长此以往小孩的大脑甚至会有萎缩的风险。

　　漫长的婚姻中，夫妻间的争吵恐无法避免。事实上，这些争吵除会影响孩子的心情，也可能影响他的健康。对此，美国哈佛大学针对夫妻相处和孩子健康进行研究。

　　研究以美国18到25岁学历相仿的群众作为受试者，从中观察夫妻间的暴力语言与对孩童健康发育有什么变化。

　　研究发现，在夫妻持续争吵的家庭环境中长大的孩子，其大脑的海马体、扁桃体会出现萎缩。此外，孩子的情绪也不稳定，恐会不安与愤怒，长期下来不仅记忆力衰退、学习能力也会受影响。

　　除会影响孩子心情、大脑发育外，据过往研究也指出，夫妻争吵争执音量大声、甚至出现拉扯、互殴等肢体动作，孩子在耳濡目染的情况下，也可能导致他对其他人出现攻击行为。（林宜静）

争吵记忆力孩童
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