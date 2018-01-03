第三颗乳头及其他：没你想得那么罕见

来源：利维坦公众号

利维坦按：在无论何种文化中，多肢患者都会或幸运或不幸地被视作异类。美国早期惊悚片中有一个十分老套的桥段：乡村表兄妹由于近亲结婚生下小孩，小孩因为多张了只眼睛（或者胳膊）被父母监禁在农场或者地下室里，直到前来避雨的主人公发现，是为不幸。又或者类似于文中来自印度的连体女孩拉克希米·塔特玛（Lakshmi Tatma），因为生下来就多了一套四肢而被视为神转世，经过手术过上正常人生活，算得上是多肢患者中的幸运儿，可惜这种幸运只是多肢患者中的少数。

现代社会中，多肢患者所需要承受的异样眼光也许依然存在，但对于文化本身而言，更大的包容性不会是一件坏事。更何况，没准儿你自己身体里也有多余的构造呢，比如，第三粒乳头。

文/Michelle Moscova

译/youish

校对/沁月

原文/theconversation.com/an-extra-organ-or-body-part-is-more-common-than-you-think-76523

本文基于创作共同协议（BY-NC），由youish在利维坦发布

长久以来人们一直认为，从解剖学的角度来看，长着多余肢体的人属于异类。但出乎意料的是，拥有多余器官或其他身体部分的情况是普遍存在的，甚至许多人不知道自己身上就有。图源：维基共享资源/CC BY-NC-SA

医生正准备为一名40岁的女患者切除身体右侧一个奇怪的椭圆形肿块，他们本以为自己切掉的是恶性肿瘤，最后却发现那其实是另一个全无异样并且正常运作的脾脏。

大多数人只有一个脾脏，它参与免疫功能，能够过滤血液。但是长出多余脾脏情况也十分常见，发生的概率高于1/10。

很多情况下，人们对于自己身体上的多余器官浑然不觉。许多人都是在接受诊断扫描时无意间发现了它们的存在。虽然多余器官中有许多都十分罕见，但还有一些比较常见的。其中一部分需要进行手术切除，其他的则可以保留。

上面提到的多余脾脏，实际上属于医生们所说的人体多余构造（supernumeracy），指的是身体上多余的器官、肢体或是其他结构。

历史上人体多余构造的例子

很久以来，人体多余构造就一直吸引着我们的注意，历史上也出现过许多引发关注且不同寻常的例子。

十六七世纪的巫师猎人常常凭借身体上长有第三个乳头这一特征来判定女巫身份，而这种多长出来的乳头常被误认为是痣或胎记。

默特尔·科尔宾（Myrtle Corbin），这个长着四条腿的女人是杂耍节目明星。实际上，大部分的人体多余构造会比她这种要隐蔽得多。图源：维基共享资源

还有那些出现在巴纳姆贝利畸形秀（the Barnum and Bailey freak shows）中令人啧啧称奇的畸形人。比如杂耍明星弗兰克·伦蒂尼（Frank Lentini）是个长了三条腿的男人，还有默特尔·科尔宾（Myrtle Corbin）是个长了四条腿的女人。

这种多肢现象，是由寄生双胞胎（或称为不对称连体双胎）未发育完全、未完全分离而导致的。而最终，他们二人都各自成家，生下了肢体正常的孩子。

时母（天城体：????，kālī，音译为迦梨或迦利，字面意思是“黑色的”）为印度教的一个重要女神。传统上她被认为是湿婆之妻雪山神女的化身之一，为威力强大的降魔相。图源：维基共享资源

最近还有一个世界闻名的案例：一位2005年出生的“八肢”印度女婴生来就有四只手臂和四条腿，因此有人认为她是印度女神时母的转世化身。经过整整72小时的手术，该女婴终于成功与其寄生双胞胎分离开来。

胚胎发育发生错误，导致印度女孩拉克希米·塔特玛（Lakshmi Tatma）生来就有两对四肢。图源：Indiability/Getty Images

为何人体会出现多余构造？

人体多余构造是由胚胎发育过程发生错误而引发的，其中有的是由基因影响，但大多数情况下都是自发产生，没有人知道原因。

若是想要了解这一切是如何发生的，我们不妨将胚胎发育成人的过程想象成一个演奏和谐、严格遵守指挥命令的管弦乐队。

乐队中的每一位演奏者都必须了解何时开始演奏，何时停止，应当保持怎样的节奏，以及交响乐的各个部分的主旋律分别是由哪种乐器负责。如果打击乐演奏过快或是弦乐开始得太早，整场演出便会以失败告终。

同样，胚胎发育的过程中，最终形成婴儿身体的组织结构会在适当的时机折叠、移动、融合乃至消失。如果它们逗留时间太久或是出现得太早，就可能会阻碍其他结构移动到新的位置。如果某一结构被复制或不能与其另一半合二为一，那么它最后就会长成一个多余的器官。

关于胚胎发育最不可思议的是，在绝大多数情况下，出生的婴儿都能够保持完美的人体结构。

由于在子宫内受到了沙利度胺的药物影响，这个孩子长出了多余的脚趾。图源：Otis Historical Archives， National Museum of Health and Medicine/flickr， CC BY

对于很多人体多余构造的事例，我们都不清楚到底是什么扰乱了其胚胎发育。当然，在某些情况下，原因可能是孕妇在孕期内接触了某些药物或化学物质。

这其中最为人所熟知的药物就是沙利度胺。在20世纪五六十年代，它被用于治疗孕吐，但最后却导致全球约10000名儿童患上了严重的先天缺陷。

据报道，受药物影响的婴儿最主要的先天缺陷包括四肢缺损和四肢短小，但其中也有婴儿长出了多余的脚趾。

孕妇通常在怀孕的头三个月服用这种药物，因为这段时期孕吐的情况较多。而巧合的是，这三个月恰好也是胚胎发育最快的时期。

为何需要关注人体多余构造？

前面提到的那些历史上的例子都是极端情况。其实人体多余构造在大多数情况下并不起眼，人们可能在不经意间发现它们，而它们也不会给日常生活带来多大影响。

许多人都拥有多余的牙齿，比如这位25岁的男士。戴利娅·易卜拉欣波博士（Dr Dalia Ibrahim）

实际上，绝大部分我们在解剖实验室看到的长在尸体上的多余器官，它们的捐献者却从未意识到它们的存在。

有些人体多余结构非常罕见，比如多长出来的肾脏、阴茎或是阴道。另外还有一些比较常见的，比如多余的乳头和牙齿。

在对病人进行诊断和治疗时，了解这些不太明显的症状十分重要。这也是为什么医学专业的学生需要学习这些知识。

图源：Anatomy & Physiotherapy

颈肋（the cervical rib）是医学生需要学习的人体多余结构之一，它是长在正常肋骨上方、脖子底部的一条多余肋骨，这种情况的发生概率约为1/200。

虽然只能通过诊断影像才能看清楚，但颈肋会压迫颈部和肩部的神经和血管，导致手臂和手指麻木疼痛。因此，医学生需要学习和了解这种解剖变异。

了解人体多余结构可以帮助医生做出正确诊断。比如说，每2000人中就会有1人多长出一条输尿管——这条肌肉管的作用是将尿液从肾脏输送到膀胱储存起来，随后尿液再通过尿道排出体外。虽然一条多出来的输尿管并不一定会带来麻烦，但有些人的输尿管却会将肾脏与阴道、尿道之类的结构错误地连接在一起。

另一个常见的例子就是长有多余的乳头。Zureks/维基百科共享资源

这种错误的连接方式使得输尿管不再发挥阻止尿液从膀胱漏出的正常功能。而这一异常情况通常在儿童时期就会引起注意，因为病人经常会持续不断滴出尿液，需要进行外科手术加以矫正。

医生还需注意，在治疗长有多余器官的患者时，这些器官也需要纳入癌症筛查范围。

例如，如果病人长了多余的乳房，那么在进行肿块检查和乳房X光检查的时候也需要把它们纳入筛查范围。

哪怕再小的多余结构都可能会改变身体机能，比如有一位29岁的验光学学生在实验课上偶然发现，她的眼睑部分多长了一个叫做泪点（punctum）的小孔。

通常我们只有一个泪点。图源：维基共享资源

泪点有助于排出多余的眼泪。通常情况下，我们每个眼睑上只有一个泪点，但这个学生的同一眼睑上却长了两个泪点。

这样一来，就可以解释她的那一侧眼睛为何在使用验光麻醉眼药水时效果不佳了，因为这个多出的泪点使得眼药水流失的速度变成了正常情况下的两倍。

医生在知道她多长了一个泪点后，建议她在使用眼药水时按住那个泪点。

因此，虽然许多人从寄生双胞胎之类的极端例子中了解到了人体多余构造，但是那些隐蔽的多余结构其实更加常见，它们在解剖学和医学研究中也占据着重要地位。