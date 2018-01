第三颗乳头及其他：没你想得那么罕见

来源:利维坦公众号

利维坦按:在无论何种文化中,多肢患者都会或幸运或不幸地被视作异类。美国早期惊悚片中有一个十分老套的桥段:乡村表兄妹由于近亲结婚生下小孩,小孩因为多张了只眼睛(或者胳膊)被父母监禁在农场或者地下室里,直到前来避雨的主人公发现,是为不幸。又或者类似于文中来自印度的连体女孩拉克希米·塔特玛(Lakshmi Tatma),因为生下来就多了一套四肢而被视为神转世,经过手术过上正常人生活,算得上是多肢患者中的幸运儿,可惜这种幸运只是多肢患者中的少数。

现代社会中,多肢患者所需要承受的异样眼光也许依然存在,但对于文化本身而言,更大的包容性不会是一件坏事。更何况,没准儿你自己身体里也有多余的构造呢,比如,第三粒乳头。

医生正准备为一名40岁的女患者切除身体右侧一个奇怪的椭圆形肿块,他们本以为自己切掉的是恶性肿瘤,最后却发现那其实是另一个全无异样并且正常运作的脾脏。

大多数人只有一个脾脏,它参与免疫功能,能够过滤血液。但是长出多余脾脏情况也十分常见,发生的概率高于1/10。

很多情况下,人们对于自己身体上的多余器官浑然不觉。许多人都是在接受诊断扫描时无意间发现了它们的存在。虽然多余器官中有许多都十分罕见,但还有一些比较常见的。其中一部分需要进行手术切除,其他的则可以保留。

上面提到的多余脾脏,实际上属于医生们所说的人体多余构造(supernumeracy),指的是身体上多余的器官、肢体或是其他结构。

历史上人体多余构造的例子

很久以来,人体多余构造就一直吸引着我们的注意,历史上也出现过许多引发关注且不同寻常的例子。

十六七世纪的巫师猎人常常凭借身体上长有第三个乳头这一特征来判定女巫身份,而这种多长出来的乳头常被误认为是痣或胎记。

还有那些出现在巴纳姆贝利畸形秀(the Barnum and Bailey freak shows)中令人啧啧称奇的畸形人。比如杂耍明星弗兰克·伦蒂尼(Frank Lentini)是个长了三条腿的男人,还有默特尔·科尔宾(Myrtle Corbin)是个长了四条腿的女人。

这种多肢现象,是由寄生双胞胎(或称为不对称连体双胎)未发育完全、未完全分离而导致的。而最终,他们二人都各自成家,生下了肢体正常的孩子。

最近还有一个世界闻名的案例:一位2005年出生的“八肢”印度女婴生来就有四只手臂和四条腿,因此有人认为她是印度女神时母的转世化身。经过整整72小时的手术,该女婴终于成功与其寄生双胞胎分离开来。

为何人体会出现多余构造?

人体多余构造是由胚胎发育过程发生错误而引发的,其中有的是由基因影响,但大多数情况下都是自发产生,没有人知道原因。

若是想要了解这一切是如何发生的,我们不妨将胚胎发育成人的过程想象成一个演奏和谐、严格遵守指挥命令的管弦乐队。

乐队中的每一位演奏者都必须了解何时开始演奏,何时停止,应当保持怎样的节奏,以及交响乐的各个部分的主旋律分别是由哪种乐器负责。如果打击乐演奏过快或是弦乐开始得太早,整场演出便会以失败告终。

同样,胚胎发育的过程中,最终形成婴儿身体的组织结构会在适当的时机折叠、移动、融合乃至消失。如果它们逗留时间太久或是出现得太早,就可能会阻碍其他结构移动到新的位置。如果某一结构被复制或不能与其另一半合二为一,那么它最后就会长成一个多余的器官。

关于胚胎发育最不可思议的是,在绝大多数情况下,出生的婴儿都能够保持完美的人体结构。

由于在子宫内受到了沙利度胺的药物影响,这个孩子长出了多余的脚趾。图源:Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine/flickr, CC BY